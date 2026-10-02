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शाहजहांपुर में भतीजे ने ताऊ की हत्या की, सिर पर ईंट से किया हमला, नशे में आया था घर

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून से सनी ईंट और अहम साक्ष्य कब्जे में लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मौके पर पुलिस ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Shahjahanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:21 PM IST

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शाहजहांपुर : रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार शाम भतीजे ने अपने 70 साल के ताऊ की ईंट मारकर हत्या कर दी. वारदात की वजह सिर्फ शराब के लिए पैसे न देना बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भतीजे की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी अरविंद शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था. किसी बात को लेकर उसका अपने ताऊ रामसनेही से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि अरविंद के सिर पर खून सवार हो गया.

आरोपी ने पास में पड़ी ईंट उठाई और अपने ताऊ रामसनेही के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. रामसनेही की मौके पर ही मौत हो गई. ताऊ को लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरते देख आरोपी अरविंद मौके से फरार हो गया. हत्या से पूरे हथौड़ा गांव में दहशत और सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही थाना रोजा पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून से सनी ईंट और अहम साक्ष्य कब्जे में लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना रोजा क्षेत्र के गांव हथौड़ा बुजुर्ग निवासी रामसनेही (75) का किसी बात को लेकर अपने भतीजे अरविंद से विवाद हो गया था. आरोप है कि शराब के नशे में भतीजे अरविंद ने ईंट से अपने ताऊ रामसनेही के सिर पर कई वार कर दिए जिससे गंभीर रूप से घायल रामसनेही की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी की तलाश की जा रही है.

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