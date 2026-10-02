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शाहजहांपुर में भतीजे ने ताऊ की हत्या की, सिर पर ईंट से किया हमला, नशे में आया था घर

मौके पर पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Shahjahanpur Police )

शाहजहांपुर : रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार शाम भतीजे ने अपने 70 साल के ताऊ की ईंट मारकर हत्या कर दी. वारदात की वजह सिर्फ शराब के लिए पैसे न देना बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भतीजे की तलाश शुरू कर दी है.