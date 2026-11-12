ETV Bharat / state

रिश्ते शर्मसार! चाची से कथित प्रेम संबंध के चलते भतीजे ने कर दी चाचा की हत्या, दो सगे भाई गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : रिश्तों की मर्यादा और भरोसे को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां चाची के साथ कथित प्रेम संबंध को लेकर भतीजे ने चाचा की हत्या दी. आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर पहले चाचा के सिर पर रॉड से हमला करके अधमरा कर दिया, फिर बाइक से दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक आया. जहां गंभीर रूप से घायल चाचा की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भतीजे ने की चाचा की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) एसपी देहात मयंक पाठक के मुताबिक, चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव चौरी मंडी निवासी राजू की पत्नी और उसके भतीजे शुभम उर्फ बॉबी के बीच पिछले करीब साढ़े तीन साल से बातचीत और कथित प्रेम संबंध था. जानकारी होने पर राजू कई बार इस पर आपत्ति जता चुका था. इसी बात को लेकर शुभम अपने चाचा से नाराज रहने लगा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शुभम को राजू अपने रास्ते का रोड़ा नजर आने लगा था.