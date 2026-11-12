रिश्ते शर्मसार! चाची से कथित प्रेम संबंध के चलते भतीजे ने कर दी चाचा की हत्या, दो सगे भाई गिरफ्तार
आरोपी ने चाचा के सिर पर रॉड से हमला करके दिया वारदात को अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:31 PM IST
सहारनपुर : रिश्तों की मर्यादा और भरोसे को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां चाची के साथ कथित प्रेम संबंध को लेकर भतीजे ने चाचा की हत्या दी. आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर पहले चाचा के सिर पर रॉड से हमला करके अधमरा कर दिया, फिर बाइक से दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक आया. जहां गंभीर रूप से घायल चाचा की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी देहात मयंक पाठक के मुताबिक, चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव चौरी मंडी निवासी राजू की पत्नी और उसके भतीजे शुभम उर्फ बॉबी के बीच पिछले करीब साढ़े तीन साल से बातचीत और कथित प्रेम संबंध था. जानकारी होने पर राजू कई बार इस पर आपत्ति जता चुका था. इसी बात को लेकर शुभम अपने चाचा से नाराज रहने लगा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शुभम को राजू अपने रास्ते का रोड़ा नजर आने लगा था.
9 नवंबर की शाम शुभम ने फोन करके राजू को खेत में बुलाया. वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई तो शुभम ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे राजू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. हालांकि उसकी सांसें चल रही थीं. इसके बाद शुभम ने अपने भाई रजत को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया. फिर दोनों भाई मिलकर बाइक से सरसावा थाना क्षेत्र में ले आए और हैदरपुर से भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर बंधे के पास फेंककर फरार हो गए.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को देहरादून-अंबाला हाईवे स्थित सरसावा टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, मृतक के कपड़े, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
वहीं, मृतक की पत्नी की भूमिका को लेकर एसपी देहात ने स्पष्ट किया कि अभी तक महिला की संलिप्तता के सीधे साक्ष्य नहीं मिले हैं. प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की योजना की जानकारी होने की बात भी सामने नहीं आई है. हालांकि पुलिस इस पहलू पर विवेचना कर रही है.
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