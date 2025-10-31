ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मामी ने भांजे को हथौड़े से उतारा मौत के घाैट, हत्या की बाद पहुंची थाने, बोली- इज्जत लूटना चाहता था

शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगी राम ने बताया कि आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
बुलंदशहर में हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: एक मामी ने अपने भांजे की हथौड़े से पीट-पीटकर कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी महिला खुद थाने पहुंची. उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगी राम ने बताया कि आरोपी महिला ने बताया कि उसका भांजा उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था. इसीलिए उसको मौत के घाट उतार दिया. भांजे की हत्या उसने हथौड़े से वार करके की थी. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गये थे.

मामा-मामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: शिकारपुर कोतवाली निरीक्षक प्रभारी चंदगी राम ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो 35 वर्षीय भांजा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. मामा-मामी मौके से फरार थे. यह वारदात गुरुवार देर शाम शिकारपुर के एक मोहल्ले में हुई थी. पुलिस ने आरोपी मामा-मामी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मामी ने कहा कि भांजा उनकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसलिए मार दिया.

भांजा अपने मामा के घर गया था: भांजा अपनी पत्नी, बच्चों और पिता के साथ रहता था. 8 साल पहले भांजे की शादी हुई थी. उसके तीन बच्चे- दो बेटी और एक बेटा है. भांजे के घर से करीब 50 मीटर दूर उसके मामा अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता हैं. मामा मूलरूप से छतारी के सरभन्ना गांव के रहने वाले हैं. भांजे के चाचा ने बताया कि गुरुवार शाम किसी काम से भांजा अपने मामा के घर गया था.

हथौड़े से भांजे के सिर पर कई वार किये: घर पर उसकी मामी थीं. दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा. तेज आवाज में बात करके दोनों झगड़ रहे थे. इसी बीच मामा भी घर आ गए. गुस्से में मामी ने पास रखे हथौड़े से भांजे के सिर पर कई वार कर दिए. भांजे को जमीन पर खून से लथपथ छोड़कर मामा-मामी घर छोड़कर फरार गये. पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

मामी का आरोप, भांजा रेप करना चाहता था: मामी ने बताया कि भांजा रेप करना चाहता था. उसने इज्जत बचाने के लिए बगल में रखे हथौड़े से वार किया था. चाचा बोले- भांजा अपनी मामी को मां की तरह मानता था. दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था. वह अपनी मामी को मां की तरह मानता था. उसकी बहुत इज्जत करता था. मामा-मामी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की है. शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगी राम ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- हॉस्टल के कमरे में बीटेक छात्र की लाश मिली; मौत पर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

TAGGED:

ACCUSED REACHED POLICE STATION
MURDER IN BULANDSHAHR BY MAMI
MURDER WITH HAMMER IN BULANDSHAHR
NEPHEW MURDER IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.