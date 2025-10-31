ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मामी ने भांजे को हथौड़े से उतारा मौत के घाैट, हत्या की बाद पहुंची थाने, बोली- इज्जत लूटना चाहता था

बुलंदशहर में हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: एक मामी ने अपने भांजे की हथौड़े से पीट-पीटकर कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी महिला खुद थाने पहुंची. उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगी राम ने बताया कि आरोपी महिला ने बताया कि उसका भांजा उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था. इसीलिए उसको मौत के घाट उतार दिया. भांजे की हत्या उसने हथौड़े से वार करके की थी. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गये थे. मामा-मामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: शिकारपुर कोतवाली निरीक्षक प्रभारी चंदगी राम ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो 35 वर्षीय भांजा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. मामा-मामी मौके से फरार थे. यह वारदात गुरुवार देर शाम शिकारपुर के एक मोहल्ले में हुई थी. पुलिस ने आरोपी मामा-मामी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मामी ने कहा कि भांजा उनकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसलिए मार दिया. भांजा अपने मामा के घर गया था: भांजा अपनी पत्नी, बच्चों और पिता के साथ रहता था. 8 साल पहले भांजे की शादी हुई थी. उसके तीन बच्चे- दो बेटी और एक बेटा है. भांजे के घर से करीब 50 मीटर दूर उसके मामा अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता हैं. मामा मूलरूप से छतारी के सरभन्ना गांव के रहने वाले हैं. भांजे के चाचा ने बताया कि गुरुवार शाम किसी काम से भांजा अपने मामा के घर गया था.