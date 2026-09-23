कोरबा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, आरोपी फरार
सालभर से चाचा भतीजे के बीच बात बंद थी. मंगलवार को उनके बीच काफी विवाद हुआ, जिसके बाद भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 9:16 AM IST
कोरबा: जिले के अंतिम छोर वानांचल क्षेत्र संपत्ति विवाद के चलते एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है. आपसी रंजिश और जमीन-जायदाद के विवाद के बीच एक भतीजे ने अपने ही बुजुर्ग चाचा पर टांगिया (कुल्हाड़ी) से जानलेवा हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है. घटना के बाद से आरोपी भतीजा फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.
मृतक की पहचान बबन राम यादव (85 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को जमीन के बंटवारे को लेकर बबन राम यादव और उसके भतीजे सोनू उर्फ अशोक यादव (23 वर्ष) के बीच विवाद हुआ. विवाद के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर टंगिया से बबन राम यादव के सिर पर वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण तुरंत चाचा की मौत हो गई. घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पसान थाना पुलिस को दी.
सालभर से चल रहा था विवाद
घटना का कारण संपत्ति विवाद के तौर पर देखा जा रहा है. चाचा भतीजे में बातचीत बंद थी. मनमुटाव की स्थिति थी और यह लगभग एक वर्ष से चल रहा था. मंगलवार को यह विवाद ज्यादा ही बढ़ गया. जानकारी के अनुसार सोनू ने अपने चाचा को बेहद वीभत्स तरीके से मौत के घाट उतार दिया, सिर पर टंगिये से कई बार बार किया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
आरोपी की तलाश जारी
कटघोरा के एसडीओपी विजय सिंह राजपूत ने बताया कि पसान थाना अंतर्गत एक भतीजे ने अपने 85 वर्षीय चाचा की हत्या कर दी है. इनके बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. मनमुटाव काफी बढ़ गया था, जिसके कारण ही भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया है. घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है. जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.