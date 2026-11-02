बागेश्वर में डबल मर्डर, भतीजे ने चाचा-चाची को उतारा मौत के घाट, भाभी को भी नहीं छोड़ा
Bageshwar double murder चाचा-चाची की हत्या के बाद आरोपी भतीजा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 2:14 PM IST
बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गरुड़ तहसील के नर्गवाड़ी (नरगोड़ी) गांव में भतीजे ने ही नशे की हालात में चाचा-चाची की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस खूनी संघर्ष में बीच-बचाव में आई परिवार की एक अन्य महिला पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
शराब पीने की आदत से परेशान था परिवार: मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी गोविंद वल्लभ खोलिया शराब पीने का आदी है और अक्सर शराब के नशे में घर पर आकर गाली-गलौज करता था. इस बात को लेकर परिवार के लोग लंबे समय से परेशान थे.
परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी: गोविंद वल्लभ की इस हरकतों से परिवार इतना परेशान था कि उन्होंने करीब 5-6 महीने पहले उसके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना से ठीक एक दिन पहले भी आरोपी के इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं था.
पहले चाची को मारा फिर चाचा पर किया वार: बताया जा रहा है कि रविवार देर रात गोविंद वल्लभ खोलिया ने नशे की हालत में फिर से उत्पात मचाना शुरू किया. सबसे पहले आरोपी ने घर के ऊपरी कमरे में मौजूद अपनी चाची भगवती देवी (54) पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसके बाद वह नीचे वाले कमरे में गया और चाचा पूरन चंद्र खोलिया (58) को भी लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा. दोनों को गंभीर चोटें आईं.
चाचा के बेटे की बहू पर भी किया हमला: चीख-पुकार की आवाज सुनकर पूरन चंद्र के बेटे की बहू दर्शनी देवी उन्हें बचाने के लिए दौड़कर मौके पर पहुंची. आरोपी ने गुस्से में आकर दर्शनी देवी पर भी लोहे की रॉड से 3-4 बार जानलेवा वार कर दिए. अपनी जान बचाने के लिए दर्शनी देवी ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी छोटी बच्ची को साथ लिया और खुद को एक कमरे में बंद कर कुंडी लगा ली. बाद में वह किसी तरह दूसरे रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तीनों को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया. देर रात चीख-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और उन्होंने तुरंत आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दी. ग्रामीणों की मदद से पुलिस तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ ले गई. वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद पूरन चंद्र और उनकी पत्नी भगवती देवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल बहु दर्शनी देवी का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
बैजनाथ के कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि आरोपी गोविंद वल्लभ खोलिया घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी और धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है.
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