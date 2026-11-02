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बागेश्वर में डबल मर्डर, भतीजे ने चाचा-चाची को उतारा मौत के घाट, भाभी को भी नहीं छोड़ा

बागेश्वर में डबल मर्डर ( ETV BHARAT )

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गरुड़ तहसील के नर्गवाड़ी (नरगोड़ी) गांव में भतीजे ने ही नशे की हालात में चाचा-चाची की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस खूनी संघर्ष में बीच-बचाव में आई परिवार की एक अन्य महिला पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

​शराब पीने की आदत से परेशान था परिवार​: मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी गोविंद वल्लभ खोलिया शराब पीने का आदी है और अक्सर शराब के नशे में घर पर आकर गाली-गलौज करता था. इस बात को लेकर परिवार के लोग लंबे समय से परेशान थे.