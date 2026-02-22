दिल दहला देने वाली वारदात: झगड़े के बाद भांजे ने मामी और उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा, बेड-बॉक्स में शव छुपाया
घटनास्थल पर एक अधेड़ उम्र की महिला और एक युवती के शव बिस्तर रखने वाले बक्से में छिपाए हुए मिले.
Published : February 22, 2026 at 8:38 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सरिता विहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी मामी और 6 वर्षीय चचेरी बहन की हत्या कर दी. आरोपी भांजा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतका का पति ड्यूटी से घर लौटा और अपनी पत्नी और बेटी के शव बिस्तर के बॉक्स में दफन पाया. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी की तलाश में जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने दी जानकारी
इस संबंध में जानकारी देते हुए साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 20 फरवरी, 2026 की रात करीब 10:30 बजे सरिता विहार थाने को भीम कॉलोनी, आली विहार स्थित एक घर में दो शव मिलने की सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से मिली. सूचना मिलते ही सरिता विहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
घटनास्थल पर एक अधेड़ उम्र की महिला और एक युवती के शव बिस्तर रखने वाले बक्से में छिपाए हुए मिले. दोनों पीड़ितों को तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद डीसीपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्राइम और एफएसएल टीमों को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए.
आरोपी और संभावित कारण
प्रारंभिक जांच और स्थानीय पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसी इमारत में रहने वाले 35 वर्षीय लेखाकार दीन दयाल को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।
इस बीच, पड़ोसियों ने भी इस घटना पर रोष जताया है. पड़ोसी मुकेश कामत ने बताया, "हमें आज सुबह इस भयानक घटना के बारे में पता चला. महिला के पति ने ही सभी को इस बारे में बताया. मामी और भांजे के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. शायद इसी वजह से भांजे ने अपनी मामी और उनकी मासूम बेटी की जान ले ली और फरार हो गया."
ये भी पढ़ें:
- मां-भाई और बहन का कत्ल कर थाने पहुंचा बेटा... ट्रिपल मर्डर से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दहशत
- दिल्ली में बेखौफ बदमाश! अब त्रिलोकपुरी में 17 वर्षीय छात्र की पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
- शकरपुर में बदमाशों ने बीच बाजार युवक की चाकू मारकर की हत्या,लोगों में भारी रोष,घंटों का लगाया जाम
- ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरिया के युवक की चाकू गोदकर हत्या, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार