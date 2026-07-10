झालावाड़ में पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष , भतीजे ने 70 वर्षीय ताऊ की धारदार हथियार से की हत्या
पारिवारिक विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने ताऊ पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
Published : July 10, 2026 at 11:06 AM IST
झालावाड़ : जिले के सारोला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के नूरजी गाडरवाड़ा गांव में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार किया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. महज एक मामूली कहासुनी के बाद बढ़े विवाद में एक सगे भतीजे ने गुस्से में आकर अपने ही 70 वर्षीय बुजुर्ग ताऊ पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए, जिनकी बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
मामले में जानकारी देते हुए खानपुर डीएसपी गरिमा जिंदल ने बताया कि नूरजी गाडरवाड़ा के रहने वाले 70 वर्षीय जगन्नाथ बैरवा का अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों के साथ किसी घरेलू बात को लेकर विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी परिवार में किसी बात पर बहस शुरू हुई. देखते ही देखते यह बहस इतनी उग्र हो गई कि आरोपी भतीजे ने आपा खो दिया और अपने ताऊ पर धारदार हथियार से जानलेवा वार कर दिए.
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हमले में वे गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए. घटना की सूचना मिलते ही परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए इलाज शुरू किया. हालांकि उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. डीएसपी ने बताया कि सूचना मिलने पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फ़िलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
वही पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है तथा प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. डीएसपी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी भतीजे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.
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