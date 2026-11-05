औरैया में चाचा के घर चोरी करने वाला भतीजा गिरफ्तार, 17 लाख के सोने के जेवर बरामद
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे और निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:15 PM IST
औरैया : अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हुई लाखों रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पीड़ित का सगा भतीजा निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे और निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं. बरामद जेवरात का कुल वजन 107.299 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया बेलचा भी बरामद किया है.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया, अजीतमल थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी उमेश कुमार दोहरे 21 अक्टूबर को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अछल्दा में आयोजित एक रिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. परिवार की गैरमौजूदगी में अज्ञात चोर ने उनके घर को निशाना बनाया. चोर ने पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किया और बेलचे की मदद से अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के आभूषण चोरी कर लिए. कार्यक्रम से वापस लौटने पर पीड़ित को चोरी की जानकारी हुई. इसके बाद उन्होंने अजीतमल थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.
घटना के खुलासे के लिए अजीतमल थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी. पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सूचना पर गांधी नगर मोहल्ले में पावर हाउस के पास एनएच-19 हाईवे से आरोपी अंशुल उर्फ यश उम्र 21 वर्ष पुत्र अम्बेश कुमार दोहरे निवासी शास्त्रीनगर, थाना अजीतमल को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी की निशानदेही पर एक डायमंड जड़ित सोने की अंगूठी, एक जोड़ी झाले, सोने की माला, माला के तीन टुकड़े, एक ब्रेसलेट और एक अन्य सोने की अंगूठी बरामद की है. इनका कुल वजन 107.299 ग्राम है. मामले में दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गई है. आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया, पीड़ित उमेश कुमार उसके सगे चाचा हैं और उसका उनके घर आना-जाना रहता था. इसी वजह से उसे घर में रखे जेवरात की जानकारी थी. चाचा के परिवार सहित बाहर जाने पर उसने चोरी की योजना बनाई. आरोपी अपने घर से बेलचा लेकर चाचा के मकान में पहुंचा और दरवाजे से अंदर घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया. चोरी के बाद उसने जेवरात अपने घर के पीछे बने टूटे कमरे के मलबे में ईंटों के नीचे छिपा दिए थे.
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