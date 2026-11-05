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औरैया में चाचा के घर चोरी करने वाला भतीजा गिरफ्तार, 17 लाख के सोने के जेवर बरामद

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हुई लाखों रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पीड़ित का सगा भतीजा निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे और निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं. बरामद जेवरात का कुल वजन 107.299 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया बेलचा भी बरामद किया है.

एसपी अभिषेक भारती ने बताया, अजीतमल थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी उमेश कुमार दोहरे 21 अक्टूबर को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अछल्दा में आयोजित एक रिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. परिवार की गैरमौजूदगी में अज्ञात चोर ने उनके घर को निशाना बनाया. चोर ने पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किया और बेलचे की मदद से अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के आभूषण चोरी कर लिए. कार्यक्रम से वापस लौटने पर पीड़ित को चोरी की जानकारी हुई. इसके बाद उन्होंने अजीतमल थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.