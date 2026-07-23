जिसे बच्चा समझकर किया भरोसा.. उसी ने दो लोगों के साथ मिलकर नेपाल की महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म
बच्चों को घुमाने के बहाने ले जाकर तीन लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों में से एक नाबालिग है. पढ़ें..
Published : July 23, 2026 at 12:29 PM IST
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर रहकर चाय बेचने वाले एक नेपाल निवासी व्यक्ति की पत्नी के साथ तीन अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है. अपराधियों ने मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के पास एक जर्जर भवन में घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. पुलिस ने महिला का सदर हॉस्पिटल में मेडिकल कराया है.
दो आरोपी हैं टोटो चालक: गिरफ्तार लोगों की पहचान हो गई है. एक नगर थाना क्षेत्र का है तो दूसरा नवादा का रहने वाला है. अभिषेक और राकेश औरंगाबाद में ही टोटो चलाते हैं. इन्होंने कहीं ऐसी और किसी घटनाओं का अंजाम तो नहीं दिया है, पुलिस इस मामले की भी छानबीन कर रही है.
3 साल पहले हुई थी दूसरी शादी: सामूहिक दुष्कर्म की शिकार महिला नेपाल की रहने वाली है. उसका पति औरंगाबाद में रहकर घूम- घूमकर चाय बेचने का काम करता है. पहली पत्नी की मौत के बाद पीड़ित महिला से उसने तीन साल पहले दूसरी शादी की थी. पहली पत्नी से उसे चार बच्चे हैं.
बच्चों को घुमाने के बहाने ले गए आरोपी: जानकारी के अनुसार, मंगलवार की शाम पांच बजे महिला घर के बाहर खड़ी थी तभी नाबालिग आरोपी जोकि उसके बगल में ही रहता था, बच्चों को शहर घुमाने के बहाने अपने टोटो पर बिठा लिया. टोटो पर पहले से ही जीतू उर्फ पाली और अभिषेक बैठे हुए थे. इधर-उधर घूमाते हुए आरोपियों ने शाम कर दिया. जब अंधेरा बढ़ने लगा तब वे लोग एक शिव मंदिर के पास पुराने जर्जर भवन में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ बारी-बारी से जबरदस्ती की. बात नहीं मानने पर उसके साथ मारपीट भी की गई.
कार्टून लगाकर बच्चों को दिया मोबाइल: महिला से दुष्कर्म करने से पहले आरोपियों ने बच्चों को मोबाइल में कार्टून फिल्म लगाकर दे दिया. बच्चे टोटो में ही बैठकर कार्टून फिल्म देख रहे थे. जबकि आरोपियों ने खंडहर में ले जाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
महिला को 200 रुपये देकर फरार: सामूहिक दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपी पीड़ित नेपाल की महिला को पानी टंकी के पास छोड़कर फरार हो गए. जाते समय उसे आरोपियों ने 2 सौ रुपए दिए.
पुलिस ने किया गिरफ्तार: घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को दी. पति ने नगर थाना में जाकर थाना प्रभारी से शिकायत की. शिकायत मिलते ही नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई. टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए किशोर सहित दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.
"इस मामले में पीड़िता का बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दो आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है जबकि एक अन्य नाबालिग बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा."- बबन बैठा, नगर थानाध्यक्ष
सदमे में पीड़िता: सामुहिक दुष्कर्म की इस घटना के बाद महिला गहरे सदमे में है. पीड़ित महिला ने पूछताछ में जानकारी दी कि वह उक्त युवक को पहचानती है जो नाबालिग है. वह उसी के मुहल्ले का रहने वाला है जहां वह रहती है.
"मैं तीन महीने पहले ही यहां रहने आई थी. आरोपी किशोर को मैं बच्चा समझती थी. मुझे नहीं मालूम था कि वह ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देगा. नाबालिग किशोर ही मुझे लेकर आगे जा रहा था. तभी टोटो चलाने वाले अन्य दोनों युवक भी उसके साथ चल दिए."- पीड़ित महिला
स्पीडी ट्रायल के तहत होगी कार्रवाई: नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज करा दिया गया है. इसके अलावा महिला की मेडिकल जांच भी कराई गई है. पीड़िता ने पुलिस के सामने तीनों की पहचान की है. इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की जानी है. पीड़िता को धमकाने या प्रलोभन देने का प्रयास करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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