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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेपाली महिला ने की खुदकुशी, पति की मौत के बाद अकेली रहती थी

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेपाल की रहने वाली 25 साल की एक महिला ने अपने किराए के कमरे में खुदकुशी कर ली है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

नेपाली महिला ने की खुदकुशी : पुलिस ने शनिवार को बताया कि नेपाल की रहने वाली 25 साल की एक महिला ने कथित तौर पर यहां के शरीफगढ़ गांव में अपने किराए के कमरे में आत्महत्या कर ली. मृतक महिला, जिसका नाम शर्मिला था, दो बेटियों की मां थी और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर काम करती थी. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को शर्मिला का शव उसके कमरे के अंदर मिला. शाहबाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया.

पति की मौत के बाद अकेली रह रही थी : ढाबे के मालिक किशन कुमार ने बताया कि शर्मिला पिछले छह महीनों से सुबह और शाम के समय उनके ढाबे पर काम कर रही थी. उन्होंने यह भी बताया कि उसकी दोनों बेटियां नेपाल में अपनी दादी के साथ रहती हैं. पुलिस ने बताया कि शर्मिला, जो पहले यमुनानगर में काम करती थी, कुछ समय पहले अपने पति बीरू की मौत के बाद से अकेले रह रही थी. शाहबाद के SHO जगदीश तमक ने बताया कि उसके रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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