अररिया में नेपाल से ब्राउन शुगर तस्करी, 119 ग्राम ड्रग्स के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार
अररिया में पुलिस ने नेपाल से आ रही स्कॉर्पियो से 119 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया. वहीं एक नेपाली तस्कर गिरफ्तार. पढ़ें खबर-
Published : June 18, 2026 at 9:40 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले के बसमतिया थाना अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. बुधवार को वाहन जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो से 119 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया.
नेपाली तस्कर गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेपाल के लौकही गांव निवासी अजीत कुमार साह के रूप में हुई है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही भारतीय नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: बसमतिया थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नेपाली नागरिक स्कॉर्पियो में छिपाकर ब्राउन शुगर लेकर नेपाल से भारत आ रहा है. सूचना पर तुरंत वाहन जांच अभियान शुरू किया गया.
वाहन तलाशी में बरामदगी: संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर की गई तलाशी में वाहन के अंदर छिपाकर रखा गया 119 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
न्यायिक हिरासत में भेजा गया: मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को अररिया न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने वाहन और मादक पदार्थ को भी सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है.
अररिया पुलिस द्वारा बसमतिया थाना अंतर्गत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त को 119 ग्राम ब्राउन शुगर और एक स्कॉर्पियो के साथ किया गया गिरफ्तार।@BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #HaiTaiyaarHum #bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept pic.twitter.com/lxuilPadWp— Araria police (@ArariaP) June 17, 2026
सीमा पर सख्त निगरानी: पुलिस के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है. मादक पदार्थ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान चलाया जाएगा.
"आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसे अररिया न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है."- सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, बसमतिया
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