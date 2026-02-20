ETV Bharat / state

बनबसा नेपाल बॉर्डर पर तस्करी, प्रतिबंधित इंजेक्शनों की खेप बरामद, गिरफ्त में नेपाली तस्कर

एसएसबी ने तलाशी के दौरान तस्कर के कब्जे से 118 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए.

प्रतिबंधित इंजेक्शनों की खेप बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 20, 2026 at 7:48 PM IST

खटीमा: बनबसा नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा के साथ साथ नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार बेहतरीन काम करते आए हैं. बनबसा बॉर्डर पर एक बार फिर एसएसबी ने नशे के इंजेक्शनों की तस्करी को विफल करने में सफलता हासिल की है. एसएसबी जवानों ने प्रतिबंधित इंजेक्शनों की खेप के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी तस्कर नेपाल देश का निवासी है. जिसे बनबसा पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है.

भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा बॉर्डर से नशा तस्करी का बड़ा प्रयास नाकाम कर दिया गया है. सशस्त्र सीमा बल ने प्रतिबंधित इंजेक्शनों की खेप के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी को बरामद माल सहित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, धनुष पुल के समीप बंगाली बस्ती चौकी क्षेत्र में रात के समय गश्त कर रही सशस्त्र सीमा बल की टीम ने केनाल कॉलोनी की ओर से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 118 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए. जिन्हें नेपाल ले जाया जा रहा था. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान घनश्याम (35 वर्ष) निवासी महेंद्रनगर, जिला कंचनपुर (नेपाल) के रूप में बताई. प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह इंजेक्शनों को भारत से खरीदकर नेपाल में बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था.

एसएसबी ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी और बरामद माल को बनबसा पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसएसबी द्वारा सीमा क्षेत्र में लगातार कड़ी निगरानी के चलते तस्करी के प्रयास लगातार नाकाम किए जा रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले में जुड़े अन्य संभावित लोगों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

