नेपाली पुलिस के सिपाही का नो मेंस लैंड पर मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

खेम बहादुर (फाइल फोटो)
खेम बहादुर (फाइल फोटो)
बहराइच : जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के फुटहा जंगल के नो मेंस लैंड के पास शनिवार को नेपाल के काठमांडू में तैनात सिपाही का शव मिला है. शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ससुर हीरालाल सोनार ने बताया कि दामाद खेम बहादुर (39) नेपाल के धनौली चौकी बर्दिया लुंबिनी का रहने वाला है. वह नेपाल प्रहरी पुलिस में तैनात था. उसकी तैनाती इन दिनों काठमांडू स्थित एक थाने पर थी.

ससुर हीरालाल सोनार ने दी जानकारी.

उन्होंने बताया कि पिता की तबीयत खराब होने के चलते वह 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था. आज उसकी छुट्टी पूरी हुई थी. उसे वापस जाना था, लेकिन उसकी मौत का पता चला. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा खेम बहादुर की खोज की जा रही थी. तभी एक शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर शिनाख्त में उसके दामाद का शव निकला.

ससुर ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ दो दिन पूर्व निकाला था, सभी साथी घर पहुंच गए, लेकिन वह जब घर नहीं पहुंचा तो लोगों ने तलाश शुरू की थी. उन्होंने दामाद की हत्या किये जाने की आशंका जताई है. जिसके बाद मोतीपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया कि परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. इस घटना में जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

