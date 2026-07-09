नशे की हालत में पेड़ पर चढ़ी नेपाली युवती; स्काई लिफ्ट से नीचे उतारा गया, पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि युवती को सुरक्षित थाने लाकर पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 3:53 PM IST
महराजगंज : चौक कस्बे में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही चौक पुलिस और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर युवती को सकुशल नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती नेपाल की रहने वाली है और नशे की हालत में प्रतीत हो रही है. फिलहाल वह स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि वह पेड़ पर क्यों चढ़ी थी. उसे सुरक्षित थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस युवती के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है तथा पूरे मामले की जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.
चौक थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवती के पेड़ पर चढ़ जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नेपाल निवासी बताई जा रही युवती सड़क किनारे स्थित एक पेड़ पर चढ़ गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए और कुछ समय के लिए महराजगंज मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ. सूचना मिलते ही चौक थाना प्रभारी मनीष पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने धैर्य और सूझबूझ से युवती को लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने तत्काल स्काई लिफ्ट मंगाई. इसके बाद पुलिस और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया. समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया.
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