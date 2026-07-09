ETV Bharat / state

नशे की हालत में पेड़ पर चढ़ी नेपाली युवती; स्काई लिफ्ट से नीचे उतारा गया, पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

स्काई लिफ्ट से युवती को नीचे उतारा गया ( Photo credit: ETV Bharat )

महराजगंज : चौक कस्बे में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही चौक पुलिस और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर युवती को सकुशल नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. स्काई लिफ्ट से युवती को नीचे उतारा गया (Video credit: ETV Bharat) थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती नेपाल की रहने वाली है और नशे की हालत में प्रतीत हो रही है. फिलहाल वह स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि वह पेड़ पर क्यों चढ़ी थी. उसे सुरक्षित थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस युवती के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है तथा पूरे मामले की जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.