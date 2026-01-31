ETV Bharat / state

बहराइच में हादसा; तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, नेपाली पति-पत्नी की मौत

बहराइच: रुपईडीहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज हादसे की जांच में जुटी.

जानकारी के अनुसार, नेपाल निवासी बुद्धू (35) पुत्र स्वामी दयाल अपनी पत्नी सरस्वती (28) के साथ श्रावस्ती के रामनगर गुलरिहा बाइक से जा रहे थे. जैसे ही दंपत्ति रुपईडीहा थाना क्षेत्र के जमोग बाजार के पास पहुंचे, तो तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बुद्धू की मौके पर ही मौत हो गई.

पत्नी सरस्वती को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया. मेडिकल कॉलेज ले जाते समय सरस्वती की भी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस में दंपति के परिजनों को भी सूचना भेजी. इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.