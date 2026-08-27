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नेपाल त्रासदी: रायपुर की मोनिका यादव बाढ़ में लापता, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

लापता मोनिका यादव रायपुर के डीडी नगर की रहने वाली हैं. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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नेपाल त्रासदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 10:26 PM IST

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रायपुर: नेपाल त्रासदी और भूस्खलन की आपदा के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां मौजूद प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों से नेपाल गए नागरिकों की जानकारी जुटा कर स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है.

रायपुर महादेव घाट की मोनिका यादव लापता, तलाश जारी

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार रायपुर जिले के महादेव घाट (थाना डी.डी. नगर) की निवासी मोनिका यादव के नेपाल में बाढ़ के बाद से लापता होने की सूचना मिली है. वे 22 अगस्त 2026 से नेपाल प्रवास पर थीं और वर्तमान में परिजनों से उनका संपर्क टूट गया है. राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों एवं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी सुरक्षित खोजबीन के प्रयास किए जा रहे हैं.

सरकार की परिजनों से अपील, हेल्पलाइन नंबर जारी

संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है. सरकार का कहना है कि नेपाल गए या वहां रह रहे प्रदेश के नागरिकों के संबंध में यदि किसी के पास भी कोई जानकारी हो, तो उसे तुरंत प्रशासन से साझा करें.

सहायता और सूचना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर

टोल फ्री नंबर 1070, कंट्रोल रूम नंबर 0771-2223471 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों की मदद के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य सरकार नेपाल में प्रभावित छत्तीसगढ़ के नागरिकों के संबंध में लगातार जानकारी जुटा रही है तथा उनके परिजनों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है.

जानिए त्रासदी से जुड़ी बड़ी बातें

नेपाल की भोटेकोशी नदी में बुधवार को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कम से कम 362 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 300 भारतीय नागरिक समेत 750 लोग लापता हैं. 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. बुधवार सुबह के समय आई इस अचानक बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई और लोगों, घरों, वाहनों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बहा ले गई. यह हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे घातक आपदाओं में से एक बताया जा रहा है.

त्रासदी में मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं. जरूरी पुल बह गए और एक दर्जनों जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ ने कई बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ इलाकों में आवाजाही बाधित है. जानकारों का कहना है कि इसकी वजह ग्लेशियर से हुआ हिमस्खलन (avalanche) हो सकता है. राहत बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है. भारत की ओर से भी मानवीय सहायता और 37.5 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है.

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