नेपाल के सुनसरी में कांवरिया की मौत के बाद जनकपुरधाम में कर्फ्यू, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट
नेपाल में कांवरिया जत्थे पर हमले के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. अब बिहार में भी दिख रहा असर.
Published : July 31, 2026 at 1:05 PM IST
सीतामढ़ी: पड़ोसी देश नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में कांवरिया जत्थे पर हुए हमले और गोलीबारी में एक कांवरिया की मौत के बाद तनाव गहरा गया है. विरोध प्रदर्शन के उग्र होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, जबकि जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए जनकपुरधाम नगर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर तीन बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया. इस घटनाक्रम का असर भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के सीतामढ़ी समेत कई इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है.
बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर असर: जनकपुरधाम भारत-नेपाल सीमा के बेहद पास स्थित है और इसका सीधा संपर्क बिहार के सीतामढ़ी समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों से है. ऐसे में वहां की स्थिति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं. सीमा पर तैनात सुरक्षा बल सतर्क हैं और आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा बनी हुई है, हालांकि भारतीय क्षेत्र में सामान्य स्थिति है.
भारत से सटे इलाकों में कर्फ्यू का कारण: बिहार की सीमा से सटे हुए नेपाल के जिले पर्सा, धनुषा, सुनसरी और सिराहा व्यापारिक तौर पर बेहद संवेदनशील हैं. जिसकी वजह से प्रशासन ने हिंसा को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू और प्रतिबंध लागू किया है. इसके तहत बिरगंज में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, धरना, रैली या सार्वजनिक सभाओं को करने पर रोक लगाई गई है.
हिंसा में एक श्रद्धालु की मौत: नेपाल के मधेश प्रदेश में कांवरिया की मौत के बाद माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है. एक श्रद्धालु की मौत और एक दर्जन से अधिक कांवरियों के घायल होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है.
नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन: घटना के विरोध में गुरुवार को जनकपुरधाम में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. प्रदर्शन में हिंदू सम्राट सेना, नेपाल हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, साधु-संतों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.
जनकपुरधाम की सड़कों पर उतरा जनसैलाब: सुबह से ही जनकपुरधाम के प्रमुख चौराहों और बाजारों में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. जानकी चौक, राम चौक, जनक चौक और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर टायर जलाए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक यात्रा पर निकले कांवरियों पर हमला बेहद गंभीर घटना है और इसके दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए.
कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: घटना के विरोध के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों ने कई राजनीतिक और सामाजिक मांगें भी उठाईं. उन्होंने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने, मुस्लिम आयोग को भंग करने और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को नेपाल से बाहर करने की मांग की. हालांकि इन मांगों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अपनी-अपनी राय रही है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इन्हें प्रमुखता से उठाया गया.
प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग: दोपहर तक प्रदर्शन का स्वरूप और उग्र हो गया. कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन धनुषा ने अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की. जब भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होने लगा तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
जनकपुरधाम में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू: स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी रहने के कारण जिला प्रशासन धनुषा ने गुरुवार दोपहर तीन बजे से जनकपुरधाम नगर क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया. प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और बिना अनुमति बाहर नहीं निकलने की अपील की है. कर्फ्यू के बाद शहर के प्रमुख बाजार, सड़कें और सार्वजनिक स्थल लगभग पूरी तरह खाली हो गए. सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त कर रही हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
प्रशासन ने लोगों से की शांति की अपील: नेपाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-
भारत सीमा से लगे नेपाल के जिले में सांप्रदायिक तनाव जारी, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू