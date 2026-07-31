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नेपाल के सुनसरी में कांवरिया की मौत के बाद जनकपुरधाम में कर्फ्यू, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट

सुनसरी सांप्रदायिक हिंसा ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: पड़ोसी देश नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में कांवरिया जत्थे पर हुए हमले और गोलीबारी में एक कांवरिया की मौत के बाद तनाव गहरा गया है. विरोध प्रदर्शन के उग्र होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, जबकि जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए जनकपुरधाम नगर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर तीन बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया. इस घटनाक्रम का असर भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के सीतामढ़ी समेत कई इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है. बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर असर: जनकपुरधाम भारत-नेपाल सीमा के बेहद पास स्थित है और इसका सीधा संपर्क बिहार के सीतामढ़ी समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों से है. ऐसे में वहां की स्थिति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं. सीमा पर तैनात सुरक्षा बल सतर्क हैं और आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा बनी हुई है, हालांकि भारतीय क्षेत्र में सामान्य स्थिति है. सुनसरी सांप्रदायिक हिंसा पर प्रदर्शन (ETV Bharat) भारत से सटे इलाकों में कर्फ्यू का कारण: बिहार की सीमा से सटे हुए नेपाल के जिले पर्सा, धनुषा, सुनसरी और सिराहा व्यापारिक तौर पर बेहद संवेदनशील हैं. जिसकी वजह से प्रशासन ने हिंसा को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू और प्रतिबंध लागू किया है. इसके तहत बिरगंज में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, धरना, रैली या सार्वजनिक सभाओं को करने पर रोक लगाई गई है. हिंसा में एक श्रद्धालु की मौत: नेपाल के मधेश प्रदेश में कांवरिया की मौत के बाद माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है. एक श्रद्धालु की मौत और एक दर्जन से अधिक कांवरियों के घायल होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है. नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन: घटना के विरोध में गुरुवार को जनकपुरधाम में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. प्रदर्शन में हिंदू सम्राट सेना, नेपाल हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, साधु-संतों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.