नेपाल से बिहार गांजा तस्करी, गयाजी बना ट्रांजिट प्वाइंट, तस्कर जाकिर हुसैन गिरफ्तार

आरपीएफ ने गया जंक्शन पर 'ऑपरेशन नार्कोस' में नेपाल के जाकिर हुसैन दिवान को 4.10 लाख के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया. पढ़ें खबर

Nepal smuggler arrested In Gaya
गया में नेपाली तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 27, 2026 at 9:46 AM IST

गया: बिहार के गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने विशेष अभियान ऑपरेशन नार्कोस चलाया, जिसमें नेपाल के एक तस्कर को मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान हुई, जहां संदिग्ध गतिविधियों पर टीम की पैनी नजर थी. आरपीएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई कर तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया.

संदिग्ध व्यक्ति को रोकाने पर हुआ खुलासा: आरपीएफ की टीम प्लेटफॉर्म संख्या एक बी पर दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस या संबंधित ट्रेन के क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति पिट्ठू बैग और थैला लेकर संदिग्ध तरीके से जा रहा था. उसकी हरकतों पर शक होने पर टीम ने उसे रोका और पूछताछ की. तलाशी के दौरान बैगों से मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसकी मात्रा काफी अधिक थी.

गिरफ्तार तस्कर की पहचान: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 25 वर्षीय जाकिर हुसैन दिवान के रूप में हुई है. वह नेपाल के पोखरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विंध्यवासिनी गांव का निवासी है. तस्कर ने नेपाल से भारत में गांजा की तस्करी करने की कोशिश की थी, जो रेल मार्ग से हो रही थी. उसकी गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पकड़ा गया है.

सहयोगियों की तलाश शुरू: मादक पदार्थ बरामद होने के बाद राजकीय रेल पुलिस थाना में कांड संख्या 56/26 दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच और पूछताछ जारी है. आरपीएफ टीम आगे की कार्रवाई में अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है.

मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम: आरपीएफ की यह कार्रवाई रेलवे स्टेशनों पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के प्रयासों का हिस्सा है. ऐसे अभियानों से न केवल युवाओं को नशे से बचाया जा रहा है, बल्कि अपराधियों पर भी सख्त संदेश जाता है. गया जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने से तस्करी की कई कोशिशें नाकाम हुई हैं.

बरामद गांजा की मात्रा और मूल्य: आरपीएफ निरीक्षक बनारसी यादव के अनुसार, कार्रवाई में कुल 8 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया. यह गांजा बाजार में अवैध रूप से बिकने वाले सामान्य गांजे से अधिक कीमती माना जाता है. प्रति किलोग्राम की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताई गई है. इस आधार पर बरामद गांजे का कुल मूल्य करीब 4 लाख 10 हजार रुपये आंका गया है.

"गया में एक नेपाली युवक को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है. नेपाली युवक जाकिर हुसैन दिवान को 8 किलो 200 ग्राम कीमती गांजा के साथ पकड़ा गया है. बरामद गांजा का मूल्य 4 लाख 10 हजार के करीब आंका गया है."-बनारसी यादव, निरीक्षक, आरपीएफ, गया

टीम की सतर्कता की सराहना: आरपीएफ की टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है. यह सफलता 'ऑपरेशन नार्कोस' के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती प्रदान करती है. अधिकारीयों ने बताया कि ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि रेल यात्रा सुरक्षित और नशामुक्त बनी रहे.

