गुना समाजसेवी की पहल से 1 महीने बाद अपनों से मिले ईश्वरीय खडायत, नेपाल पहुंचने पर जश्न
नेपाल से अपने बेटे के पास बेंगलुरु जाने के लिए निकले ईश्वरीय खडायत भटकते हुए पहुंचे गुना. रंग लाई समाजसेवी की पहल. रिपोर्ट-शिवकुमार जोगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:49 PM IST
गुना: नेपाल से रास्ता भटक कर गुना पहुंचे एक बुजुर्ग व्यक्ति को समाजसेवी की पहल से वापस उनके अपने मिल गए हैं. यह बुजुर्ग बेंगलुरु जाते समय रास्ता भटक गए और परिवार से संपर्क टूट गया था. करीब एक महीने पहले रास्ता भटककर नेपाल निवासी ईश्वरीय खडायत अपने परिजनों से बिछड़ गए थे.
परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. गुना के समाजसेवी प्रमोद भार्गव की मानवीय पहल से नेपाल के एक बुजुर्ग को उनका परिवार वापस मिल गया. उनके नेपाल लौटते ही अब परिवार में जश्न का माहौल है. उनके परिजनों ने आभार जताया है.
बेंगलुरु जाते समय टूटा परिवार से संपर्क
70 साल से ज्यादा उम्र के नेपाल निवासी ईश्वरीय खडायत का एक बेटा मलेशिया में नौकरी करता है, जबकि दूसरा बेटा बेंगलुरु में कार्यरत है. नेपाल से अपने बेटे के पास बेंगलुरु जाने के लिए निकले थे. बेंगलुरु जाते समय रास्ते में वे भटक गए और परिवार से संपर्क टूट गया. इसके बाद नेपाल से उनके परिजनों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन परिजनों को उनका कोई सुराग नहीं मिला.
भटकते हुए गुना पहुंचे नेपाल निवासी ईश्वरीय खडायत
नेपाल से गुना पहुंचे ईश्वरीय खडायत को भटकते देख गुना के समाजसेवी प्रमोद भार्गव ने पहल की. समाजसेवी प्रमोद भार्गव ने बताया, "उन्होंने उन्हें अपने पास रखा और पूछताछ कर उनके घर-परिवार की जानकारी जुटाने का प्रयास किया. काफी प्रयासों के बाद पता चला कि बुजुर्ग नेपाल के कंचनपुर जिले की शुक्लाफांटा नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 10 के निवासी हैं. इसके बाद काफी प्रयासों से कंचनपुर जिले के एक पत्रकार से संपर्क कर बुजुर्ग के परिवार का पता लगाया और परिजनों से बातचीत करवाई. बुजुर्ग के मिलने की खबर सुनते ही नेपाल से उनके परिजन भारत के लिए रवाना हुए."
इस दौरान प्रमोद भार्गव लगातार नेपाल दूतावास के संपर्क में भी रहे. दूतावास की ओर से भी बुजुर्ग को नेपाल पहुंचाने में सहयोग की बात कही गई थी, लेकिन इसी बीच उनके परिजन गुना पहुंच गए.
गुना कलेक्टर को दी मामले की जानकारी
इस पूरे प्रकरण की जानकारी प्रमोद भार्गव ने गुना कलेक्टर किशोर कन्याल को भी दी थी. शुक्रवार को ईश्वरीय खडायत के पोते शुभम खडायत, संतोष खडायत और दामाद खड़क सिंह गुना पहुंचे और ईश्वरीय खडायत को अपने साथ लेकर नेपाल रवाना हुए. लंबे समय बाद अपने परिजनों से मिलकर बुजुर्ग और उनका पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया. कलेक्टर ने भी बुजुर्ग का माला पहनाकर सम्मान किया और उन्हें सकुशल नेपाल रवाना किया.
नेपाल में परिवार में जश्न का माहौल
ईश्वरीय खडायत जैसे ही नेपाल के अपने गांव पहुंचे तो वहां मौजूद उनके परिजनों ने गांव में जमकर जश्न मनाया. वहां उनके पहुंचते ही परिजनों और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और सभी का आभार माना.