ETV Bharat / state

गुना समाजसेवी की पहल से 1 महीने बाद अपनों से मिले ईश्वरीय खडायत, नेपाल पहुंचने पर जश्न

बुजुर्ग के गुना से वापस नेपाल पहुंचने पर जश्न ( ETV Bharat )

गुना: नेपाल से रास्ता भटक कर गुना पहुंचे एक बुजुर्ग व्यक्ति को समाजसेवी की पहल से वापस उनके अपने मिल गए हैं. यह बुजुर्ग बेंगलुरु जाते समय रास्ता भटक गए और परिवार से संपर्क टूट गया था. करीब एक महीने पहले रास्ता भटककर नेपाल निवासी ईश्वरीय खडायत अपने परिजनों से बिछड़ गए थे.

परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. गुना के समाजसेवी प्रमोद भार्गव की मानवीय पहल से नेपाल के एक बुजुर्ग को उनका परिवार वापस मिल गया. उनके नेपाल लौटते ही अब परिवार में जश्न का माहौल है. उनके परिजनों ने आभार जताया है.