ETV Bharat / state

लखीसराय में रेलवे ट्रैक डूबा, मुंगेर में 2 घंटे रुकी रही ट्रेनें, स्कूल डूबे.. नेपाल में बारिश से बिहार में हाहाकार

नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में मानसूनी आफत से बाढ़ जैसे हालात बन गए. रेलवे ट्रैक डूबे, स्कूल जलमग्न हुए. पढ़ें पूरी खबर

लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी
लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 3:45 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीसराय/मुंगेर : नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और लखीसराय में पिछले तीन दिन से हो रही जोरदार बरसात का असर अब बिहार में तेजी से दिखाई देने लगा है. राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है. मुंगेर में भी बारिश के चलते काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं.

बिहार में बाढ़ जैसे हालात से हाहाकार : सबसे अधिक असर लखीसराय और मुंगेर में देखने को मिला, तीन दिन की बारिश के चलते लखीसराय में जहां रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा, स्कूल जलमग्न हो गए और गांवों का संपर्क टूटने लगा. लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन के साथ-साथ रेल और सड़क यातायात पर भी बड़ा असर डाला है.

लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी (ETV Bharat)

लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी : लखीसराय जिले के कजरा क्षेत्र में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों से आए पानी ने हालात बिगाड़ दिए. कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ जाने से करीब तीन घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा. वर्ष 2017 के बाद यह पहली बार है जब इतनी गंभीर स्थिति बनी. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई होती तो नौ साल बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनती.

दर्जनों गांव जलमग्न : कजरा के नरोत्तमपुर, बिक्रमपुर, सहमालपुर, महसोनी समेत कई गांवों में बारिश का पानी घरों में घुस गया. वहीं कजरा बाजार की कई दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे किराना, खाद, किताबें और अन्य सामान पूरी तरह खराब हो गए. व्यापारियों के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. खेत-खलिहान भी पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

बारिश के चलते कटा रोड, संपर्क टूटा
बारिश के चलते कटा रोड, संपर्क टूटा (ETV Bharat)

अतिक्रमण और जाम पुलिया बने जलभराव की बड़ी वजह : स्थानीय लोगों का आरोप है कि कजरा रेलवे फाटक संख्या 27 और 28 के बीच मौजूद पुलियों और प्राकृतिक जलनिकासी मार्गों पर वर्षों से अतिक्रमण हो चुका है. नालों और नदी में कूड़ा भर जाने तथा समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पाया और पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून से पहले सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती तो नुकसान काफी कम हो सकता था.

मुंगेर में दो घंटे तक थमी ट्रेनों की रफ्तार : मुंगेर जिले में भी लगातार बारिश का सीधा असर रेलवे परिचालन पर पड़ा. पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत साहिबगंज लूप लाइन के जमालपुर-किऊल रेलखंड पर कजरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण सोमवार सुबह 8:20 बजे से 10:10 बजे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रोक दिया गया. ट्रैक की सुरक्षा जांच और जलस्तर कम होने के बाद करीब 10:30 बजे परिचालन फिर शुरू किया गया.

रेल की पटरी पर आया पानी
रेल की पटरी पर आया पानी (ETV Bharat)

अंग एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट : रेल परिचालन बाधित होने से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देर से चलीं. बेंगलुरु-भागलपुर अंग एक्सप्रेस लगभग साढ़े तीन घंटे विलंबित रही, जबकि दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी, पटना-दुमका एक्सप्रेस, किऊल-जमालपुर पैसेंजर और अन्य ट्रेनों को भी अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा. हजारों यात्रियों को लंबे इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ा.

रेलवे ने युद्धस्तर पर चलाया पानी निकासी अभियान : रेलवे के इंजीनियरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक से पानी निकालने का अभियान शुरू किया. मालदा मंडल के अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए ट्रैक की तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेनों को दोबारा चलाने की अनुमति दी गई. संवेदनशील रेलखंडों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है.

रेलवे ट्रैक पर आया पानी
रेलवे ट्रैक पर आया पानी (ETV Bharat)

''रेलवे प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रैक पर जमा पानी हटाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया. इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने लगातार निगरानी करते हुए पानी की निकासी सुनिश्चित की. ट्रैक की दोबारा तकनीकी जांच के बाद ही ट्रेनों को धीरे-धीरे परिचालन की अनुमति दी गई. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह का जोखिम उठाकर ट्रेन परिचालन नहीं किया जा सकता. इसलिए स्थिति सामान्य होने तक ट्रेनों को रोका गया.''- रसराज, जनसंपर्क अधिकारी, मालदा रेल मंडल

मुंगेर में स्कूल बने तालाब पढ़ाई ठप : लगातार बारिश का असर मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा. महगामा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब दो फीट तक पानी भर गया, जिससे स्कूल परिसर तालाब में बदल गया. छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय बंद करना पड़ा. वहीं कन्या मध्य विद्यालय महगामा तक जाने वाला मुख्य मार्ग भी पानी में डूब गया, जिसके कारण अधिकांश छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच सकीं.

मुंगेर में बाढ़ से स्कूलों की पढ़ाई ठप
मुंगेर में बाढ़ से स्कूलों की पढ़ाई ठप (ETV Bharat)

गांवों का संपर्क टूटा : औड़ाबगीचा पंचायत के कई वार्डों में नालों पर अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी सीधे घरों में घुस गया. लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया और गंदे पानी के बीच रहने की नौबत आ गई. वहीं खजुरिया, अमारी श्रद्धापुर, बंगलवा और दशरथपुर समेत कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे गांवों का संपर्क लगभग कट गया. स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी जोखिम उठाकर आवागमन करना पड़ रहा है.

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप : स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप है कि नालों से अतिक्रमण हटाने और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर पहले ही प्रशासन को आगाह किया गया था, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई. अब लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने, जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने, नालों की सफाई कराने, अतिक्रमण हटाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की है.

नेपाल की बारिश ने बढ़ाई बिहार की चिंता : मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर आने वाले दिनों में बिहार की नदियों पर और बढ़ सकता है. यदि वर्षा का यही सिलसिला जारी रहा तो उत्तर और दक्षिण बिहार के कई अन्य जिलों में भी बाढ़ और जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे में प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन फिलहाल बिहार के कई हिस्सों में मानसून लोगों के लिए राहत नहीं, बल्कि बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NEPAL RAIN BIHAR FLOOD
LAKHISARAI RAIL TRACK SUBMERGED
लखीसराय में रेलवे ट्रैक डूबा
बिहार में बाढ़
BIHAR FLOOD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.