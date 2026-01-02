ETV Bharat / state

नेपाल पुलिस की गोली से कारोबारी की मौत! आक्रोशितों ने पुलिस चौकी फूंकी, इंडियन गाड़ियां फंसी

अररिया: नए साल के पहले ही दिन भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुनसरी जिले के लौकही में जमकर हंगामा हुआ. नेपाल पुलिस और तस्करों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में एक कारोबारी विजय साह (45) की मौत से हंगामा बरप उठा. विजय साह की मौत से आक्रोशित लोगों ने सीमावर्ती इलाके में हिंसक प्रदर्शन किया. आगजनी और पथराव किया गया. इस घटना के कारण पिकनिक मनाने नेपाल गए कई भारतीय सैनानी वहीं फंस गए और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा.

नए साल के पहले दिन हंगामा: दरअसल नये साल के पहले दिन अररिया के बेला गांव की सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिला के कोसी गांवपालिका में दिनभर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प होती रही. इसके कारण नेपाल का प्रमुख पूर्व पश्चिम राजमार्ग लौकही के पास जाम रहा और लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहे.

पुलिस चौकी में लगाई आग: सड़क पर आवागमन बिल्कुल ठप हो गया था और नेपाल की वादियों में नया साल का पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए गई सैकड़ों भारतीय गाड़ी वहीं फंस गई. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नेपाल आर्म्स पुलिस की चौकी को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है

"1 बजे रात को गोली चली थी. एंबुलेंस को हमने भगा दिया. गाड़ी में ही कारोबारी को गोली मार दी गई थी. चार गोली की आवाज सुनाई दी थी. पुलिस के यूनिफॉर्म में थे सभी."- देवकृष्ण यादव, स्थानीय

"नेपाल सशस्त्र पुलिस पैसों की मांग कर रही थी. कारोबारी से बहस हो गई. फिर हाथापायी होने लगी. कारोबारी ने कहा कि गोली की धमकी मत देना. इसी दौरान उसे गोली मार दी गई. चार गोली मारी गई. तस्कर के भागने और फायरिंग की बात गलत है."- राजरोहित यादव, स्थानीय

पुलिस पर फेंके गए बोतल पेट्रोल बम: जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के आसपास भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है. नेपाल पुलिस की ओर से जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए. वहीं प्रदर्शनकारियों ने नेपाल पुलिस पर बोतल वाले पेट्रोल बम से हमला किया, जिसमें दर्जनों नेपाल आर्म्स फोर्स के जवानों के घायल होने की जानकारी मिली है.भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बॉर्डर आउट पोस्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है.

क्या है पूरा मामला: नेपाल की मीडिया के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच रात करीब 1 बजे भारत से नेपाल चीनी की बोरियों के साथ ही कई अन्य सामानों की तस्करी की जा रही थी. तस्करी कर सामानों को एक कारोबारी सिटी सफारी गाड़ी से लेकर जा रहे थे. नेपाल सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने उन्हें रोका तो वे भागने लगे. जिस पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने फायरिंग कर दी और कारोबारी 45 वर्षीय विजय साह की मौत हो गई.