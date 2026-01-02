ETV Bharat / state

नेपाल पुलिस की गोली से कारोबारी की मौत! आक्रोशितों ने पुलिस चौकी फूंकी, इंडियन गाड़ियां फंसी

नए साल के पहले दिन ही भारत-नेपाल सीमा जमकर बवाल हुआ. आक्रोशितों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और पेट्रोल बम से हमला किया.

Nepal police firing
नेपाल बॉर्डर पर हंगामे की तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 2, 2026 at 1:11 PM IST

5 Min Read
अररिया: नए साल के पहले ही दिन भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुनसरी जिले के लौकही में जमकर हंगामा हुआ. नेपाल पुलिस और तस्करों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में एक कारोबारी विजय साह (45) की मौत से हंगामा बरप उठा. विजय साह की मौत से आक्रोशित लोगों ने सीमावर्ती इलाके में हिंसक प्रदर्शन किया. आगजनी और पथराव किया गया. इस घटना के कारण पिकनिक मनाने नेपाल गए कई भारतीय सैनानी वहीं फंस गए और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा.

नए साल के पहले दिन हंगामा: दरअसल नये साल के पहले दिन अररिया के बेला गांव की सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिला के कोसी गांवपालिका में दिनभर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प होती रही. इसके कारण नेपाल का प्रमुख पूर्व पश्चिम राजमार्ग लौकही के पास जाम रहा और लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहे.

Nepal police firing
नेपाल बॉर्डर पर आगजनी (ETV Bharat)

पुलिस चौकी में लगाई आग: सड़क पर आवागमन बिल्कुल ठप हो गया था और नेपाल की वादियों में नया साल का पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए गई सैकड़ों भारतीय गाड़ी वहीं फंस गई. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नेपाल आर्म्स पुलिस की चौकी को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है

"1 बजे रात को गोली चली थी. एंबुलेंस को हमने भगा दिया. गाड़ी में ही कारोबारी को गोली मार दी गई थी. चार गोली की आवाज सुनाई दी थी. पुलिस के यूनिफॉर्म में थे सभी."- देवकृष्ण यादव, स्थानीय

"नेपाल सशस्त्र पुलिस पैसों की मांग कर रही थी. कारोबारी से बहस हो गई. फिर हाथापायी होने लगी. कारोबारी ने कहा कि गोली की धमकी मत देना. इसी दौरान उसे गोली मार दी गई. चार गोली मारी गई. तस्कर के भागने और फायरिंग की बात गलत है."- राजरोहित यादव, स्थानीय

पुलिस पर फेंके गए बोतल पेट्रोल बम: जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के आसपास भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है. नेपाल पुलिस की ओर से जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए. वहीं प्रदर्शनकारियों ने नेपाल पुलिस पर बोतल वाले पेट्रोल बम से हमला किया, जिसमें दर्जनों नेपाल आर्म्स फोर्स के जवानों के घायल होने की जानकारी मिली है.भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बॉर्डर आउट पोस्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है.

क्या है पूरा मामला: नेपाल की मीडिया के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच रात करीब 1 बजे भारत से नेपाल चीनी की बोरियों के साथ ही कई अन्य सामानों की तस्करी की जा रही थी. तस्करी कर सामानों को एक कारोबारी सिटी सफारी गाड़ी से लेकर जा रहे थे. नेपाल सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने उन्हें रोका तो वे भागने लगे. जिस पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने फायरिंग कर दी और कारोबारी 45 वर्षीय विजय साह की मौत हो गई.

Nepal police firing
भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुनसरी जिले के लौकही में जमकर हंगामा (ETV Bharat)

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मौत: विजय साह भारत से सात बोरा चीनी, खैनी,सर्फ,चॉकलेट लेकर जा रहे थे. सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गाड़ी लेकर भागने लगे. जानकारी के अनुसार, कारोबारी के आगे चल रहे ई रिक्शा पर सवार अन्य लोगों ने नेपाल सशस्त्र बल के जवानों पर दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद सशस्त्र बल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की और कारोबारी विजय साह की गोली लगने से मौत हो गई.

नए साल में फंसे लोग: कारोबारी विजय साह को चार गोली लगने की बात कही जा रही है. इसी घटना से नेपाल के सुनसरी जिला के लौकही के लोग आक्रोशित हो उठे और सुबह से ही कोसी राजमार्ग को रोक दिया और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे. नव वर्ष सेलिब्रेशन को गए दर्जनों गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया.

पैसे का कारण गोली मारने का स्थानीय लोगों का आरोप: नेपाल सशस्त्र पुलिस बल कोशी प्रदेश के प्रमुख डीआईजी कुमार न्यौपाने के अनुसार, "जवाबी हमले में नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के द्वारा गोली चलाई गई." वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस के इन दावों को मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि यह दोहरी भिड़ंत नहीं है,बल्कि सीधा हमला है और गोली मारकर कारोबारी की हत्या की गई है. स्थानीय लोगों का मानना है कि तस्करी के सामान को पार करने के एवज में पुलिस को कम पैसा देने के कारण हुए विवाद में गोली मारी गई है.

"घटनास्थल से दो राउंड खोखे बरामद किए गए हैं. सूचना मिली कि कारोबारी को चार गोली मारी गई,लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी गोली मारी गई है. घटनास्थल पर सुनसरी के एसपी खुद कैंप कर रहे हैं. घटना में कितनी राउंड फायरिंग की गई, फिलहाल नहीं बताया जा सकता है."-चन्द्र खड़का, सुनसरी जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता व डीएसपी

मृतक के परिजन को नौकरी का ऐलान: वहीं घटना के बाद से इलाके में आक्रोशित लोग जमकर हंगामा कर रहे थे. नेपाल के सुनसरी जिले के जिलाधिकारी ने एक बैठक की है, जिसके बाद मृतक के एक परिजन को नौकरी देने की बात पर समझौता किया जा चुका है और इलाके में अब शांति बहाल हो गयी है.

