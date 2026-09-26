नेपाल में भारी बारिश के बीच बिहार अलर्ट, मुख्य सचिव ने दिए NDRF और SDRF के अलर्ट रहने के निर्देश
नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में अलर्ट है. 17 संवेदनशील जिलों में निगरानी और राहत संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत
Published : September 26, 2026 at 1:37 PM IST
पटना : नेपाल के तराई क्षेत्र में गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश को देखते हुए बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. संभावित स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के साथ गंडक, बागमती और कोसी नदी तंत्र से जुड़े संवेदनशील जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा
वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और बेगूसराय के जिलाधिकारी भी बैठक से जुड़े.
नदी जलस्तर और तटबंधों पर नजर
बारिश की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील जिलों में नदी के जलस्तर और प्रवाह की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. निचले इलाकों, तटबंधों, नदी किनारे बसे गांवों, पुल-पुलियों और संपर्क मार्गों पर भी प्रशासन को विशेष नजर रखने को कहा गया है.
कोसी का जलस्तर घटा फिर भी सतर्कता जरूरी
प्रशासन के अनुसार, कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है. इसके बावजूद कोसी के आसपास के जिलों को सतर्क रहने और किसी भी संभावित बदलाव पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है.
NDRF और SDRF को अलर्ट रहने के निर्देश
संभावित बाढ़ या जलजनित आपदा से निपटने के लिए NDRF और SDRF को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित जिलों में नाव, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और अन्य जरूरी संसाधनों को पर्याप्त संख्या में तैयार रखने को कहा गया है.
प्रभावित इलाकों में पहले सूचना फिर निकासी
संभावित प्रभावित क्षेत्रों में माइकिंग के जरिए लोगों को पहले से सूचना देने पर जोर दिया गया है. जरूरत पड़ने पर प्रभावित आबादी को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
सभी विभागों के बीच समन्वय पर जोर
जिला प्रशासन, पुलिस, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को लगातार समन्वय और संचार बनाए रखने को कहा गया है. उपलब्ध संसाधनों को स्टैंडबाय और एक्टिव मोड में रखने के निर्देश हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव और राहत अभियान तत्काल शुरू किया जा सके.
सरकार की स्थिति पर लगातार नजर
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि नेपाल और बिहार में बारिश तथा नदियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है.
अफवाहों से बचने की अपील
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि के किसी सूचना को आगे प्रसारित नहीं करने की अपील की गई है.
आपात स्थिति में 1070 पर करें संपर्क
प्रशासन का कहना है कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. आवश्यक बचाव और राहत संसाधनों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैयार रखा जा रहा है. किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है.
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