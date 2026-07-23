ETV Bharat / state

कॉर्बेट पहुंचे नेपाल वन विभाग के अधिकारी, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन पर दोनों देशों ने साझा किए अनुभव

नेपाल वन विभाग के अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण पर जानकारी ली.

NEPAL FOREST DEPARTMENT
कॉर्बेट पहुंचे नेपाल वन विभाग के अधिकारी (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेपाल के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट पर पहुंचा है. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन कार्यक्रम के तहत नेपाल से आए अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की वन्यजीव संरक्षण, घासभूमि प्रबंधन, पर्यटन प्रबंधन, गश्त व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभागार में अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के वन अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर अपने अनुभव और कार्यप्रणालियां साझा कीं.

बैठक में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा और पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह समेत पार्क के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि, वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के माध्यम से ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी कार्यक्रम के तहत नेपाल वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है. प्रतिनिधिमंडल में नेपाल वन विभाग के अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि, नेपाल से आए अधिकारियों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनाई जा रही विभिन्न प्रबंधन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इसमें वन्यजीव प्रबंधन के साथ ही घासभूमि प्रबंधन, वन्यजीवों के लिए उपलब्ध वेटरनरी सुविधाएं, पर्यटन प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे.

कॉर्बेट प्रशासन की ओर से अधिकारियों को एक विशेष प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया कि, पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की भी जानकारी दी गई. अधिकारियों को समुदायों के साथ लगाए जाने वाले जागरूकता कैंप, स्टाफ वेलफेयर से जुड़ी गतिविधियों और संरक्षण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी के बारे में भी अवगत कराया गया.

इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी के लिए अपनाई जा रही पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जानकारी नेपाल के अधिकारियों के साथ साझा की गई. इसमें पैदल गश्त के अलावा हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग, ड्रोन की मदद से निगरानी और जल क्षेत्रों में नावों के जरिए की जाने वाली गश्त समेत विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी गई. अधिकारियों को बताया गया कि किस तरह आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों को साथ लेकर कॉर्बेट में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है.

वहीं नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के वरिष्ठ प्रांतीय वन निदेशक हेमराज बिष्ट ने कहा कि वह WWF के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत नेपाल से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की कोई सीमा नहीं होती और उनका संरक्षण केवल एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है. भारत और नेपाल दोनों देशों को मिलकर वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा.

उन्होंने कहा कि, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं और नेपाल में किए जा रहे संरक्षण कार्यों के बीच कई समानताएं हैं. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अनुभव और बेहतर प्रथाओं का आदान-प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है. भारत और नेपाल एक-दूसरे के अच्छे संरक्षण मॉडल और प्रबंधन व्यवस्थाओं से सीख लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकते हैं.

हेमराज बिष्ट ने बताया कि, यह दो दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच काफी ज्ञान और अनुभव साझा हुआ है. उन्होंने कहा कि, इस एक्सपोजर विजिट का मुख्य उद्देश्य एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझना और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करना है.

इस दौरान नेपाल से आए सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण और जैव विविधता को देखकर बेहद प्रभावित नजर आए. अधिकारियों ने कॉर्बेट की संरक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि, भारत और नेपाल के बीच इस तरह के आपसी सहयोग और अनुभव साझा करने से भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

नेपाल वन विभाग
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
CORBETT TIGER RESERVE
वन्यजीव संरक्षण
NEPAL FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.