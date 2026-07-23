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कॉर्बेट पहुंचे नेपाल वन विभाग के अधिकारी, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन पर दोनों देशों ने साझा किए अनुभव

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेपाल के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट पर पहुंचा है. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन कार्यक्रम के तहत नेपाल से आए अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की वन्यजीव संरक्षण, घासभूमि प्रबंधन, पर्यटन प्रबंधन, गश्त व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभागार में अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के वन अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर अपने अनुभव और कार्यप्रणालियां साझा कीं.

बैठक में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा और पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह समेत पार्क के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि, वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के माध्यम से ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी कार्यक्रम के तहत नेपाल वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है. प्रतिनिधिमंडल में नेपाल वन विभाग के अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि, नेपाल से आए अधिकारियों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनाई जा रही विभिन्न प्रबंधन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इसमें वन्यजीव प्रबंधन के साथ ही घासभूमि प्रबंधन, वन्यजीवों के लिए उपलब्ध वेटरनरी सुविधाएं, पर्यटन प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे.

कॉर्बेट प्रशासन की ओर से अधिकारियों को एक विशेष प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया कि, पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की भी जानकारी दी गई. अधिकारियों को समुदायों के साथ लगाए जाने वाले जागरूकता कैंप, स्टाफ वेलफेयर से जुड़ी गतिविधियों और संरक्षण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी के बारे में भी अवगत कराया गया.

इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी के लिए अपनाई जा रही पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जानकारी नेपाल के अधिकारियों के साथ साझा की गई. इसमें पैदल गश्त के अलावा हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग, ड्रोन की मदद से निगरानी और जल क्षेत्रों में नावों के जरिए की जाने वाली गश्त समेत विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी गई. अधिकारियों को बताया गया कि किस तरह आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों को साथ लेकर कॉर्बेट में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है.