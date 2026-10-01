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पितृपक्ष मेले पर नेपाल त्रासदी का असर, पहाड़ी इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी

नेपाल त्रासदी के कारण इस साल पहाड़ी इलाकों से श्रद्धालु पितृपक्ष मेले में नहीं पहुंच रहे, तराई इलाकों से पहुंचे काफी कम तीर्थयात्री. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

NEPAL LANDSLIDE TRAGEDY 2026
गयाजी में नेपाल से पहुंच रहे कम तीर्थयात्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 8:31 PM IST

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गयाजी: बीते दिनों नेपाल में आई प्रलयंकारी आपदा ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया. उस आपदा को अभी भी पीड़ित नहीं भूल पाए हैं. कई ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया. इसके कारण गया जी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में नेपाल त्रासदी वाले क्षेत्र से एक भी तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं. नेपाल के प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र से तीर्थयात्रियों का आगमन नहीं हो रहा है.

आपदा प्रभावित इलाके से नहीं आ रहे तीर्थयात्री
कुछ यात्री है जो नेपाल के तराई वाले इलाकों से पहुंचे हैं. उनका कहना है कि जिस पहाड़ी क्षेत्र में यह आपदा आई, वहां के लोगों को उबरने में अभी समय लगेगा. कई ऐसे परिवार हैं, जिनका सब कुछ छीन गया. नेपाल के रवींद्र शुक्ला बताते हैं कि त्रासदी का असर हमारे देश पर पड़ा है. बहुत संभव है कि नेपाल से गया जी आने वाले पिंडदानियों की संख्या इस बार आधी से भी कम रह जाएगी.

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पितृपक्ष मेले के दौरान गयापाल पंडा (ETV Bharat)

25,000 से भी कम तीर्थयात्री पहुंचने का अनुमान

नेपाल से हर साल पितृपक्ष पर 50 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचते थे. इस बार 25,000 के आसपास या इससे कम तीर्थयात्री ही पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान है. जैसे-जैसे पितृपक्ष मेला गुजर रहा है वैसे-वैसे तीर्थयात्री यहां आ रहे हैं, किंतु संख्या कम है. सबसे बड़ी बात यह है, कि नेपाल की त्रिशूली नदी के किनारे रहे पहाड़ी वाले क्षेत्रों से सटे जो जिले हैं, उन क्षेत्रों से एक भी तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं.

"नेपाल की इस तरह की त्रासदी ने पहाड़ी क्षेत्रों को झकझोर कर रख दिया है. यह सबसे बड़ी विपत्ति बनकर आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई. यही वजह है कि नेपाल के प्रभावित जिलों से तीर्थयात्री गयाजी को नहीं आ रहे हैं. हमारा अनुमान है, कि एक भी तीर्थयात्री नेपाल के प्रभावित पहाड़ी वाले क्षेत्र से गया जी को नहीं पहुंचेंगे."- रवींद्र शुक्ला, नेपाल के तराई इलाके से पहुंचे श्रद्धालु

इस बार बेहद कम तीर्थयात्री पहुंचे

नेपाली धर्मशाला के पुरोहित अमरनाथ ओझा बताते हैं, कि नेपाल से यात्री आ रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या कम है. पूर्व के वर्षों में पितृपक्ष मेले में नेपाल से तीर्थयात्री इतनी ज्यादा संख्या में आते थे, कि पल भर का समय निकालना मुश्किल होता था. किंतु इस बार बेहद कम तीर्थयात्री आ रहे हैं.

अमरनाथ ओझा ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में आधे से भी कम तीर्थयात्री गयाजी को पहुंच रहे हैं. शुरुआत के दिनों में तो इनकी संख्या एकदम से कम थी किंतु पितृपक्ष मेला जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे संख्या बढ़ी है. हालांकि यह संख्या उतनी नहीं है, जो होती थी."

"नेपाल के गोटी का पश्चिमी पहाड़ क्षेत्र है, जहां से हजारों की संख्या में पिंडदानी गया जी को आते थे. देश के दूसरे कई हिस्से वर्तमान में भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं. जो प्रलयंकारी आपदा आई थी उसमें रसुआ, नुवाकोट आदि जिले के इलाके प्रभावित हुए थे, उन इलाकों से भी नेपाली तीर्थयात्रियों का आगमन नहीं हो रहा है."- अमरनाथ ओझा, नेपाली धर्मशाला के पुरोहित

आपदा ने सर्वनाश कर दिया

वहीं इस संबंध में नेपाल के लुंबिनी के जगन बताते हैं कि हमारे देश में आई आपदा ने सर्वनाश कर दिया. नेपाल के कई क्षेत्र प्रभावित हुए, प्रभावित क्षेत्रों में सब कुछ एक तरह से खत्म हो गया. प्रलयंकारी आपदा से नेपाल के पहाड़ी इलाके तबाह हो गए. काफी लोग मारे गए, नेपाल में इस त्रासदी के बाद सबसे पहले भारत ने मदद की. उसके लिए भारत को हमलोग धन्यवाद देते हैं.

जगन कहते हैं कि दूसरे देशों ने भी मदद की, लेकिन यह त्रासदी झकझोर देने वाली थी. हमारे नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों जैसे बारा, पासा, रोहटर, भगवानपुर, जाफा आदि से नेपाली तीर्थ यात्री गयाजी आ रहे हैं. प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र से लोग नहीं के बराबर आ रहे हैं.

"मैं नेपाल से अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान करने आया हूं. तीन दिन के लिए गया जी पहुंचा हूं और अपने पितरों पूर्वजों के लिए के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान का कर्मकांड कर रहा हूं. मेरे साथ परिवार के अन्य लोग भी आए हुए हैं." -जगन, नेपाल के लुंबिनी से आए श्रद्धालु

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नेपाली धर्मशाला में विश्राम करते तीर्थयात्री (ETV Bharat)

नेपाली धर्मशालाओं की रौनक फीकी

नेपाल त्रासदी के कारण इस साल नेपाली धर्मशालाओं की रौनक फीकी है. नेपाल के भगवानपुर, जाफा, बारा, पासा, रोहटर से यात्री गयाजी को निकल रहे हैं. किंतु, कई इलाके अब भी बाढ़ से घिरे हैं, जिसके कारण तीर्थ यात्री नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसे में इस बार नेपाली श्रद्धालुओं की संख्या आधी से कम ही रह जाएगी.

क्या है नेपाल त्रासदी

गौरतलब है कि नेपाल में बीते 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में अचानक से जल का तेज प्रवाह आया और देखते-देखते सब कुछ तबाह हो गया है. इस घटना में देश-विदेश के हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता है. यह हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे घातक आपदाओं में से एक है. मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए. जरूरी पुल बह गए और एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं ठप हो गई.

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