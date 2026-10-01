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पितृपक्ष मेले पर नेपाल त्रासदी का असर, पहाड़ी इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी

गयाजी में नेपाल से पहुंच रहे कम तीर्थयात्री ( ETV Bharat )

गयाजी: बीते दिनों नेपाल में आई प्रलयंकारी आपदा ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया. उस आपदा को अभी भी पीड़ित नहीं भूल पाए हैं. कई ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया. इसके कारण गया जी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में नेपाल त्रासदी वाले क्षेत्र से एक भी तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं. नेपाल के प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र से तीर्थयात्रियों का आगमन नहीं हो रहा है.