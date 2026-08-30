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नेपाल में बाढ़ का असर: बह आया लाखों का सामान, गंडक से निकली क्विंटल की मछली

गोपालगंज/बगहा: नेपाल के पहाड़ी इलाकों और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ और त्रिशूली नदी क्षेत्र में बुधवार को हुए भूस्खलन का भयावह असर अब बिहार के सीमावर्ती जिलों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. उफान मारती गंडक नदी की तेज धारा के साथ नेपाल की तरफ से बड़े पैमाने पर मलबा बहकर बिहार की सीमा में पहुंच रहा है.

नदी में तैरता घरेलू सामान: वाल्मीकिनगर गंडक बराज से गुरुवार को करीब 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इसके बाद मांझा प्रखंड के निमुइया पंचायत, वाल्मीकिनगर और गोपालगंज में नदी की तेज धार में अजीब मंजर देखने को मिल रहा है. नदी में घरेलू सामान जैसे गैस सिलेंडर, बर्तन, लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक का सामान तैरता हुआ आ रहा है.

जान जोखिम में डालकर सामान निकालना: यह डरावना और हैरान करने वाला नजारा वाल्मीकिनगर से लेकर धनहा गौतम बुद्ध सेतु तक देखा गया. इस पूरे रूट पर नदी किनारे लोगों का हुजूम जमा रहा. स्थानीय ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नावों के सहारे बहकर आ रहे सिलेंडरों और भारी मात्रा में लकड़ियों जैसी वस्तुओं को नदी से बाहर निकाल रहे हैं.

नदी में बहकर आये सिलेंडर (ETV Bharat)

इंसानी शवों और मवेशियों से दहशत: इससे भी अधिक भयावह और दिल दहला देने वाली बात यह है कि गंडक नदी में इंसानों के शवों के साथ-साथ जंगली जानवरों के शव बहते दिखाई दे रहे हैं. तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि शव रुकने के बजाय तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं.

शवों को बरामद करने की मांग: जानवरों में मुख्य रूप से जंगली सुअर, भैंस और अन्य मवेशियों के शव शामिल बताए जा रहे हैं. गंभीर स्थिति को देखते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव अनस सलाम ने जिला प्रशासन से तत्काल कड़े कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गंडक नदी में बहकर आ रहे इंसानी शवों को तुरंत बरामद किया जाना चाहिए.

"यह तबाही नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण हुई है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम से गंडक नदी में मोटरबोट से पेट्रोलिंग बढ़ाने की अपील की है, ताकि नदी से शवों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके और संभावित खतरों को रोका जा सके." -अनस सलाम, प्रदेश सचिव, एआईएमआईएम

मछुआरों के लिए आजीविका का मौका: गोपालगंज और बगहा जिले में यह आपदा स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का एक शानदार मौका बनकर आई है. उफनती गंडक नदी की तेज धारा अपने साथ भारी मात्रा में मछलियां बहाकर ला रही है. नेपाल के जलाशयों का जलस्तर बढ़ने के कारण तिब्बती और हिमाचली नस्ल की भारी-भरकम मछलियां मैदानी इलाकों में आ गई हैं.

क्विंटल की विशालकाय बघार मछली: शनिवार को मंगलपुर और वाल्मीकिनगर क्षेत्र के जलस्तर में मछुआरों ने नदी से विशालकाय बघार मछलियां पकड़ीं. पकड़ी गई इन मछलियों का वजन करीब 10 किलो से लेकर 90 किलो तक देखा जा रहा है. कम से एक क्विंटल की मछली को उठाने के लिए चार लोग मिलकर लगे और उसे ले जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया.