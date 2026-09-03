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'थोड़े दिनों तक मछली न खाएं' नेपाल बाढ़ के बाद बिहार सरकार की एडवाइजरी

थोड़े दिनों तक मछली न खाएं - मंत्री ( ETV Bharat )

बगहा: नेपाल में आई बाढ़ और भारी तबाही के बीच बिहार की नदियों में असामान्य और विशाल आकार की मछलियां बहकर पहुंचने की खबरों को लेकर राज्य सरकार ने लोगों से कुछ दिनों तक मछली का सेवन नहीं करने या सावधानी बरतने की अपील की है. सरकार की ओर से लोगों को सतर्क रहने और ऐसी मछलियों का सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है.

बिहार के मंत्री की लोगों से अपील

बिहार के मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि संपूर्ण बिहारवासियों से आपके माध्यम से भी नम्रता के साथ निवेदन है कि ''थोड़े दिनों तक मछली न खाएं. इस बार उन्होंने ऐसी मछलियां देखी हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. इनका रंग-रूप स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली मछलियों से अलग है.''

मंत्री नंदकिशोर राम (ETV Bharat)

हाथी की चमड़ी जैसा मछली का रंग : मंत्री

मंत्री ने एक मछली का उदाहरण देते हुए कहा कि उसका (मछली) रंग हाथी की चमड़ी जैसा दिखाई दे रहा था. सरकार और संबंधित विभाग ने एहतियात के तौर पर कुछ दिनों तक इन मछलियों का सेवन नहीं करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की गई है.

'अभी कुछ दिन मछली नहीं खाएं'

मंत्री नंदकिशोर राम ने आशंका जताई कि यदि इन मछलियों के सेवन से किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या सामने आती है तो सरकार इनके सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला कर सकती है.