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चाय के प्याले ने बचाई 5 दोस्तों की नेपाल में जान, रायपुर लौटे लोगों ने सुनाई त्रासदी की दर्दनाक दास्तान

रायपुर: टी ब्रेक के छोटे से फैसले ने रायपुर के पांच दोस्तों की जान बचा ली. पांचों दोस्त नेपाल घूमने गए थे. बुधवार को भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में आई बाढ़ में डूबने से बाल-बाल बच गए. पांचों दोस्त शनिवार को अपने घर माना कैंप लौटे. नेपाल से जान बचाकर लौटे युवकों के नाम नारायण सेन, दिनेश ओझा, प्रेम सिंह जगत, यतेंद्र प्रकाश और दिनेश सिंह ठाकुर है. सभी पांचों की उम्र 50 से 60 साल के बीच है और वो रायपुर के माना कैंप इलाके के रहने वाले हैं.

चाय के प्याले ने बचाई पांच दोस्तों की जान

सैलून चलाने वाले नारायण सेन ने कहा, "हम खुशकिस्मत थे कि 26 अगस्त को जब अचानक बाढ़ आई, तो हम चाय पीने के लिए रुके थे. अगर हम 10-15 मिनट पहले निकल गए होते, तो शायद हम वहां बाढ़ में फंस जाते, फिर पता नहीं हमारा क्या होता."

यह ग्रुप 21 अगस्त को रायपुर से निकला था और अगले दिन 22 अगस्त को नेपाल पहुंचा था. पांच दोस्तों के इस ग्रुप ने एक कार किराए पर ली थी और पशुपतिनाथ मंदिर, मनकामना मंदिर और दूसरे पर्यटन स्थलों पर जाने का प्लान बनाया था. 26 अगस्त को सुबह करीब 9.30-10 बजे, वे धाडिंग जिले के मलेखु कस्बे में एक होटल में चाय के लिए रुके थे.

भारतीय होटल मालिक ने की मदद

नारायण सेन ने कहा, "वहां हमें पता चला कि आगे एक पुल बाढ़ में बह गया है. होटल एक भारतीय का था, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमें खाना भी खिलाया." नारायण सेन ने आगे कहा, "हमने त्रिशूली नदी में कारों को बहते देखा. लाशें और बहुत सी दूसरी चीजें भी पानी की तेज धारा के साथ बह रही थी. हम डरे हुए थे. हमेशा यह डर बना रहता था कि बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है." दोस्तों के इस ग्रुप ने मलेखु में एक ऊंची जगह पर शरण ली और रात कार में बिताई. इन लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने उनकी काफी मदद की.

पुलिस हेड कॉन्स्टेबल दिनेश सिंह ठाकुर ने बताया कि जब बाढ़ आई, तो वे पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे. दिनेश सिंह ठाकुर बोले, "होटल में चाय पीते समय हमने देखा कि लोग अचानक बेचैन हो रहे हैं. बाद में हमें बाढ़ से हुई तबाही के बारे में पता चला. हमने सुना कि पूरा गांव, इमारतें, दफ़्तर और पनबिजली परियोजनाएँ बर्बाद हो गईं.''