नेपाल त्रासदी के बाद हिमाचल की ये झील बनी चिंता का कारण, बढ़ता जलस्तर दे रहा बड़े खतरे का संकेत
यारपाबंग झील का बढ़ता जलस्तर बड़े खतरे का संकेत दे रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ रुपए मंजूर किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 9:35 AM IST
किन्नौर: नेपाल त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल सांगलावैली के देबार कंडा स्थित यारपाबंग झील को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनी इस प्राकृतिक/ग्लेशियर से जुड़ी झील के जलस्तर में बदलाव और आसपास ग्लेशियर के पिघलने की आशंका ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी झीलों का सबसे बड़ा खतरा भूकंप ,अचानक जल निकासी या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) होता है, जिसमें झील का पानी प्राकृतिक बांध या बर्फ-मलबे की संरचना टूटने की स्थिति में बेहद कम समय में नीचे की घाटी की ओर तेजी से बह सकता है. सांगला ग्राम पंचायत प्रधान एडवोकेट प्रविंद्र नेगी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर झील की वर्तमान स्थिति का तत्काल वैज्ञानिक आकलन, लगातार निगरानी और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम स्थापित करने की मांग की है.
2024 में हुआ था वैज्ञानिक सर्वे
यारपाबंग झील को लेकर वर्ष 2024 में सेना, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी एजेंसियों से जुड़ी टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था. उस समय झील की लंबाई करीब 550 मीटर, चौड़ाई 260 मीटर और गहराई लगभग 28 मीटर दर्ज की गई थी. प्रशासन ने उस दौरान झील और आसपास के ग्लेशियर से पानी और अन्य नमूने भी लिए थे. 2024 में किन्नौर प्रशासन ने ग्लेशियर से बनी झीलों के जोखिम का आकलन करने के लिए सेना, आईटीबीपी, राजस्व विभाग, स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और सी-डैक समेत विभिन्न एजेंसियों को शामिल किया था. प्रशासन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि इन झीलों से निचली आबादी के लिए वास्तविक खतरा कितना है.
फ्लैश फ्लड का सबसे बड़ा खतरा
तकनीकी तौर पर ग्लेशियर से जुड़ी झीलों का खतरा केवल झील के आकार से निर्धारित नहीं होता. इसके लिए जलस्तर, झील का कुल जल आयतन, प्राकृतिक बांध की मजबूती, आसपास के ग्लेशियरों की स्थिति, बर्फ या चट्टान के झील में गिरने की संभावना और डाउनस्ट्रीम आबादी जैसे कई कारकों का लगातार अध्ययन जरूरी होता है.
यदि किसी भूकंपीय गतिविधि, ग्लेशियर टूटने, बड़े हिमस्खलन या अत्यधिक जलभराव के कारण झील का प्राकृतिक अवरोध टूटता है तो अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर जा सकता है. ऐसी स्थिति को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है. हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं, बस्तियों और नदी किनारे मौजूद अन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.
प्रशासन ने भेजी रिपोर्ट, करीब एक करोड़ की मंजूरी
इस मामले में प्रशासन की ओर से भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा, "झील की सुरक्षा के उपायों से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है और सुरक्षा कार्यों के लिए करीब एक करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है. जल्द ही इन कार्यों को धरातल पर उतारने की बात कही गई है. अब चुनौती यह है कि स्वीकृत धनराशि से ऐसे स्थायी और वैज्ञानिक उपाय किए जाएं, जिनसे झील के जलस्तर और संभावित अचानक जल निकासी के जोखिम को नियंत्रित किया जा सके."
सांगला से कड़छम सहित रामपुर तक संवेदनशील क्षेत्र
स्थानीय पंचायत के अनुसार, यदि किसी बड़े जल-विस्फोट जैसी स्थिति में पानी तेजी से बास्पा नदी की ओर पहुंचता है तो सांगला से कड़छम तक करीब 18 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है. हुरबा, केदारचो, छिदोसारिंग, चांगसारिंग, रूतरंग, जारयो सारिंग, शौंग, कुप्पा और ब्रुआ समेत निचले क्षेत्रों को संभावित बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ सकता है.
इस क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएं भी स्थित हैं. इनमें 300 मेगावाट बास्पा-2 और 1,000 मेगावाट कड़छम-वांगतू जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं. हालांकि इन परियोजनाओं को कितना वास्तविक खतरा है, इसका आकलन वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग और संभावित बाढ़ के प्रवाह (Inundation Mapping) के आधार पर ही किया जा सकता है.
24 घंटे निगरानी और रियल-टाइम अलर्ट की मांग
पंचायत ने प्रशासन से मांग की है कि, झील की निगरानी केवल समय-समय पर निरीक्षण तक सीमित न रहे. इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम सेंसर आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित की जाए. विशेष रूप से झील के जलस्तर, जल निकासी, तापमान, आसपास ग्लेशियर की गतिविधि और प्राकृतिक बांध में आने वाले बदलावों की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जा सकते हैं. इसके साथ ही सांगला और डाउनस्ट्रीम गांवों में सायरन आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और मोबाइल अलर्ट व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है.
क्या है स्थानीय प्रशासन से मांगें?
- नेपाल त्रासदी के बाद झील की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सांगला पंचायत प्रधान परविंदर नेगी ने किन्नौर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन.
- प्रशासन से इस झील की लगातार सैटेलाइट निगरानी की मांग की गई है.
- किसी भी आपदा से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की मांग.
- स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए झील स्थल पर एक उच्च स्तरीय निरीक्षण टीम भेजने की मांग की गई है.
केवल पानी निकासी समाधान नहीं
विशेषज्ञ दृष्टि से झील से पानी की नियंत्रित निकासी एक संभावित विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे बिना विस्तृत तकनीकी अध्ययन के लागू करना जोखिमपूर्ण हो सकता है. पहले यह निर्धारित करना जरूरी होगा कि झील का प्राकृतिक बांध किस प्रकार का है, उसकी स्थिरता कितनी है और पानी निकालने से कहीं अचानक कटाव या बांध के कमजोर होने का खतरा तो नहीं बढ़ेगा. इसलिए यारपाबंग झील के लिए रिस्क असेसमेंट, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जल आयतन का आकलन, डाउनस्ट्रीम फ्लड इनुंडेशन मैप और आपदा निकासी योजना को एक साथ तैयार करना बेहद अनिवार्य होगा.
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