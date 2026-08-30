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गंडक बैराज से छोड़ा गया 164000 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़

नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक उफान पर है. बगहा में पांच फीट पानी से तीन हजार ग्रामीणों की आवाजाही और जिंदगी प्रभावित है.

निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़
निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 9:07 PM IST

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बगहा : नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है. पश्चिम चंपारण के बगहा इलाके में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है. गंडक बैराज से करीब 1.64 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चकदहवा, झंडूटोला और बिन टोली जाने वाले मुख्य मार्ग पर करीब 5 फीट तक पानी भर गया है. ताजा रिपोर्टों में गंडक के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन की निगरानी भी जारी है. गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

'रास्ते पर 5 फीट पानी' : मुख्य रास्ते पर पानी भरने से करीब 3 हजार की आबादी की परेशानी बढ़ गई है. गांव के लोगों को रोजमर्रा के काम, बाजार, इलाज और जरूरी सामान के लिए इसी पानी को पार करके आना-जाना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दौरान हर साल उन्हें इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है.

निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़ (ETV Bharat)

'बच्चे का इलाज कराने निकली हूं' : ग्रामीण अंजू कुमारी बताती हैं कि वह अपने एक वर्षीय बच्चे को लेकर इलाज के सिलसिले में निकली थीं और चकदहवा स्थित अपने गांव जा रही हैं. उनका कहना है कि पूरे बरसात के मौसम में इसी तरह पानी पार करके आना-जाना पड़ता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि गांव तक बेहतर सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को हर साल इस परेशानी से न जूझना पड़े.

'तीन किलोमीटर तक यही हाल' : चकदहवा निवासी सूरज कुमार के मुताबिक इलाके में हालात बेहद खराब हैं. गांव तक पहुंचने वाले करीब तीन किलोमीटर के रास्ते में पानी भरा हुआ है. उनका कहना है कि सड़क और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों की मुश्किल और बढ़ जाती है. कई जगह पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गर्दन तक पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है.

सालों से समस्या बरकरार : ग्रामीण सलीम गद्दी का कहना है कि करीब तीन किलोमीटर का रास्ता पानी से घिरा हुआ है. लोगों को इसी रास्ते से होकर आना-जाना पड़ता है. उनके मुताबिक न तो सड़क की स्थिति ठीक है और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

तीन महीने तक छह फीट पानी में आवाजाही : सोहेल अंसारी बताते हैं कि बारिश के मौसम में करीब तीन महीने तक लोगों को छह फीट तक पानी में उतरकर रास्ता पार करना पड़ता है. पानी के बीच आवाजाही करना बेहद जोखिम भरा है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो जाती है.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कारण वन्यजीवों का भी डर : ग्रामीणों की एक और बड़ी चिंता यह है कि यह इलाका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास आता है. पानी से भरे रास्ते पर पैदल आने-जाने के दौरान लोगों को जंगली जानवरों का भय भी बना रहता है. ऐसे में ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ बाढ़ और जलभराव की समस्या नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल भी बन गया है.

नेपाल की बाढ़ से बिहार तक बढ़ा दबाव : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी के जलस्तर और प्रवाह पर लगातार नजर रखी जा रही है. पिछले दिनों पश्चिम चंपारण समेत गंडक के किनारे बसे इलाकों को अलर्ट किया गया था. प्रशासन और जल संसाधन विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

पानी से मिले स्थायी निजात : चकदहवा और आसपास के ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इलाके में ऊंची और मजबूत सड़क का निर्माण कराए, ताकि बरसात में गांवों का संपर्क न टूटे. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल पानी उतरने का इंतजार करना समाधान नहीं है. जरूरत ऐसी सड़क और संपर्क व्यवस्था की है, जो बाढ़ के दौरान भी लोगों की आवाजाही जारी रख सके.

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गंडक नदी का जलस्तर
गंडक में 164000 क्यूसेक पानी छोड़ा
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