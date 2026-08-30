ETV Bharat / state

गंडक बैराज से छोड़ा गया 164000 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़

निचले इलाके में सड़कों पर आई 5 फीट तक बाढ़ ( ETV Bharat )