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नेपाल आपदा को लेकर गाजियाबाद में कंट्रोल रूम सक्रिय, फंसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पड़ोसी देश नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर गाजियाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. प्रशासन ने जिले के ऐसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके परिजन नेपाल में मौजूद हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उनके फंसे होने की आशंका है. प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों तक जरूरी मदद पहुंचाने के लिए लगातार सूचनाओं एकत्रित की जा रही है.

गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि यदि गाजियाबाद का कोई भी नागरिक नेपाल में आपदा ग्रसित क्षेत्र में फंसा हुआ है या उसके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें. इसके लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जहां जानकारी दर्ज कराई जा सकती है.

फंसे नागरिकों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर: जिला प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया गया है. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0120 298 9032 और 0120 298 9034 पर भी संपर्क किया जा सकता है. वही, मोबाइल नंबर 99714 65 532 पर भी नेपाल में फंसे लोगों से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जा सकती है.