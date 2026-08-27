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नेपाल आपदा को लेकर गाजियाबाद में कंट्रोल रूम सक्रिय, फंसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के कारण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और भारतीय नागरिक समेत हजारों लोग लापता हैं.

गाजियाबाद जिला प्रशासन
गाजियाबाद जिला प्रशासन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 7:01 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: पड़ोसी देश नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर गाजियाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. प्रशासन ने जिले के ऐसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके परिजन नेपाल में मौजूद हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उनके फंसे होने की आशंका है. प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों तक जरूरी मदद पहुंचाने के लिए लगातार सूचनाओं एकत्रित की जा रही है.

गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि यदि गाजियाबाद का कोई भी नागरिक नेपाल में आपदा ग्रसित क्षेत्र में फंसा हुआ है या उसके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें. इसके लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जहां जानकारी दर्ज कराई जा सकती है.

फंसे नागरिकों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर: जिला प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया गया है. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0120 298 9032 और 0120 298 9034 पर भी संपर्क किया जा सकता है. वही, मोबाइल नंबर 99714 65 532 पर भी नेपाल में फंसे लोगों से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जा सकती है.

नेपाल में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाना उद्देश्य: प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा और उसे तत्काल उच्च स्तर पर संबंधित राहत एवं बचाव टीमों के साथ साझा किया जाएगा. इसका उद्देश्य नेपाल में फंसे गाजियाबाद के लोगों तक समय रहते आवश्यक सहायता पहुंचाना और उनके परिजनों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है.

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक, जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त सभी सूचनाओं को तत्काल उच्च स्तर और संबंधित राहत टीमों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे फंसे हुए नागरिकों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके. प्रभावित परिवारों से अपील की गई है कि धैर्य बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन पर संपर्क करें.

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