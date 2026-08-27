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नेपाल विभीषिका का साइड इफेक्ट- समस्तीपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट

नेपाल में आई त्रासदी के बाद से बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. रेलवे भी अलर्ट मोड में है. रिपोर्ट- सुमन कुमार.

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समस्तीपुर जंक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 4:47 PM IST

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समस्तीपुर : नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट जारी किया गया है. मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन से बात कर आपसी समन्वय बना इस अपदा से निपटने का आग्रह किया है.

पूर्व मध्य रेल है अलर्ट : नेपाल से आने वाले पानी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए रेल प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. डीआरएम ने इंजीनियरिंग विभाग के सभी रेलकर्मियों व अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है.

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आवाजाही करते यात्री (ETV Bharat)

लगातार नजर रखने का निर्देश : ट्रैकमैन के साथ ही पुलों की निगरानी करने वाले रेलकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

हालात बिगड़ने पर तुरंत एक्टिव होंगे अधिकारी : इसके साथ ही रेल प्रशासन के अधिकारी राज्य के बाढ़ नियंत्रण निदेशक के संपर्क में लगातार रहेंगे. बाढ़ की स्थिति और जलस्तर में होने वाले बदलाव की जानकारी रेल अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना : इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी रेलखंड पर पानी बढ़ने या ट्रैक की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलती है तो तत्काल संबंधित ट्रेनों को रोक दिया जाएगा. रेल प्रशासन का उद्देश्य बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक या पुल को होने वाले नुकसान के साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है.

Nepal Flash Flood
डीआरएम कार्यालय (ETV Bharat)

''किसी भी तरह का जोखिम सामने आने पर ट्रेनों के परिचालन को तत्काल नियंत्रित किया जाएगा, ताकि जान-माल की क्षति को रोका जा सके. पूर्व मध्य रेल के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरी है. इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह उठाए जाएंगे.''- अनन्या स्मृति, सीनियर डीसीएम, पूर्व मध्य रेल

8 जिलों में पैनी नजर : दरअसल, बुधवार को नेपाल में आए फ्लैश फ्लड और तबाही के बाद से बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. राज्य सरकार हर हालात पर नजर बनाए हुए है. सीएम सम्राट चौधरी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं. गंडक के इलाके वाले खास 8 जिलों में पैनी नजर रखी जा रही है.

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