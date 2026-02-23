ETV Bharat / state

परीक्षा केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला, 12 बच्चे जख्मी, शिक्षक की हालत गंभीर

परीक्षा केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला, शिक्षक की हालत गंभीर ( ETV BHARAT )

देवास : नेमावर स्थित शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया. यहां कक्षा 5वीं व 8वींकी परीक्षाएं चल रही थीं. बच्चे पेपर हल कर रहे थे. इसी दौरान मुधक्खियों ने अचानक अटैक कर दिया. इससे परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया. इस दौरान बच्चे और शिक्षक मधुमक्खियों से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे. लेकिन कई बच्चे और शिक्षक मधुमक्खियों के चपेट में आ गए.

मधुमक्खियों के हमले के बाद आनन-फानन में शिक्षकों ने परीक्षा केंद्र दूसरी जगह स्थानांतरित किया. इसके बाद सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाया गया. यहां पर परीक्षा ली गई.

नेमावर के शिक्षक राजेंद्र हथेली (ETV BHARAT)

अचानक मधुमक्खियों का जत्था परीक्षा केंद्र में आ धमका

मौके पर मौजूद शिक्षकों और बच्चों ने बताया कि मधुमक्खियां तेजी से उड़ते हुए कक्षाओं और बरामदों के आसपास मंडराने लगीं. इससे छात्र-छात्राओं और शिक्षकों में दहशत फैल गई. कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र से बाहर भागे तो किसी ने डेस्क के नीचे छुपने का प्रयास किया. लेकिन मधुमक्खियों ने नहीं बख्शा. इस दौरान 12 से 13 बच्चों समेत शिक्षक मधुमक्खियों के काटने से जख्मी हो गए. सहायक शिक्षक अर्जुन सिंह तोमर को भी मधुमक्खियों चीथ लिया.