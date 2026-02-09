ETV Bharat / state

हिमाचल के इस मंदिर में 50 रुपए में मिलेगा सामान, ‘नेकी की दुकान’ में आत्मसम्मान के साथ मिलेगी मदद

एसडीएम नाहन ने बताया कि ‘नेकी की दुकान’ उन लोगों के लिए होगी, जिन्हें जरूरत तो है, लेकिन मांगने का साहस नहीं. यहां श्रद्धालुओं और आम लोगों द्वारा दान किए गए उपयोगी सामान जैसे ठीक हालत में पड़े पुराने मोबाइल, कपड़े, किताबें और अन्य जरूरी वस्तुएं, जरूरतमंदों को मात्र 50 रुपये की प्रतीकात्मक राशि में उपलब्ध कराई जाएंगी. इस पहल के जरिए किसी के घर में बेकार पड़ा मोबाइल किसी विद्यार्थी की पढ़ाई का साधन बनेगा, अलमारी में रखा साफ कपड़ा किसी गरीब परिवार की गरिमा लौटाएगा और धूल खा रही किताबें किसी बच्चे के भविष्य की राह आसान करेंगी.

त्रिलोकपुर मंदिर न्यास के संयुक्त सचिव एवं एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया, "इस पहल को मंदिर न्यास की बैठक में मंजूरी दी गई है. ‘नेकी की दुकान’ का उद्देश्य जरूरतमंदों को सम्मान के साथ सहायता उपलब्ध कराना है. श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई उपयोगी वस्तुएं प्रतीकात्मक मूल्य पर जरूरतमंदों तक पहुंचेगी. जिससे समाज में सहयोग, संवेदना और सेवा की भावना को मजबूती मिलेगी. ये पहल मंदिर की आस्था को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का सार्थक प्रयास है और जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी."

मां बाला सुंदरी के मंदिर में खोली जाएगी 'नेकी की दुकान' (ETV Bharat)

सिरमौर: जब आस्था संवेदना का रूप ले ले, तब मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहता, बल्कि इंसानियत की सबसे मजबूत नींव बन जाता है. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ महामाया बाला सुंदरी मंदिर से अब जल्द ही एक ऐसी अनोखी पहल शुरू होने जा रही है, जो जरूरतमंदों के जीवन में राहत, सम्मान और उम्मीद तीनों एक साथ लेकर आएगी. इस पहल का नाम ‘नेकी की दुकान’ होगा. दरअसल यह दुकान सामान बेचने की नहीं, बल्कि भरोसा, सहयोग और मानवीय संवेदना बांटने की होगी. यहां मदद मुफ्त नहीं होगी, बल्कि आत्मसम्मान के साथ दी जाएगी, ताकि जरूरतमंद हाथ फैलाए नहीं, बल्कि सिर उठाकर अपनी जरूरत पूरी कर सके.

क्या है ‘नेकी की दुकान’ की सोच?

त्रिलोकपुर मंदिर न्यास द्वारा प्रस्तावित यह पहल एक सम्मानजनक सहायता मॉडल पर आधारित होगी. एसडीएम राजीव सांख्यान ने बताया कि श्रद्धालु और स्थानीय लोग अपनी अनयूज्ड या सेकंड हैंड, लेकिन अच्छी स्थिति वाली वस्तुएं मंदिर में दान कर सकेंगे. दान में आई प्रत्येक वस्तु की बाकायदा स्टॉक एंट्री होगी और फिर नेकी की दुकान में सुव्यवस्थित तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार सामान चुन सके.

50 रुपये की कीमत, सम्मान की पहचान

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां सहायता को दया नहीं बनाया जाएगा. हर वस्तु 50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, चाहे उसकी वास्तविक कीमत कुछ भी हो. यह राशि सिर्फ प्रतीकात्मक होगी, ताकि लेने वाले को यह महसूस हो कि वह किसी पर बोझ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर तरीके से अपनी जरूरत पूरी कर रहा है. यही सोच ‘नेकी की दुकान’ को पारंपरिक दान से अलग बनाएगी.

यहां खुलेगी 'नेकी की दुकान'

"यह दुकान त्रिलोकपुर मंदिर परिसर में शिव मंदिर तालाब के पास शुरू करने की योजना है. फिलहाल वहां पशुपालन विभाग की अस्थायी व्यवस्था है. विभाग के लिए हिमुडा की जमीन पर नई डिस्पेंसरी तैयार हो चुकी है. उनके शिफ्ट होते ही यह परिसर खाली होगा और यहीं ‘नेकी की दुकान’ साकार की जाएगी." - राजीव सांख्यान, एसडीएम नाहन

यहां खुलेगी 'नेकी की दुकान' (ETV Bharat)

आस्था से सेवा तक का विस्तार

नाहन से करीब 23 किलोमीटर और औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से 6 किलोमीटर दूर स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक है. नवरात्रों में लगने वाले भव्य मेले और रोजाना बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु इस स्थान को सेवा कार्यों के लिए बेहद प्रभावी बनाते हैं. अब इसी आस्था को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास ‘नेकी की दुकान’ के माध्यम से किया जाएगा.

जरूरतमंदों को मिलेगा स्थायी सहारा

एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने कहा कि कुल मिलाकर इस पहल से गरीब परिवारों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. कम लागत में जरूरी वस्तुएं उपलब्ध होंगी, साथ ही री-यूज को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण भी होगा. श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और मंदिर न्यास की सामूहिक भागीदारी से यह सेवा अभियान और मजबूत बनेगा. ‘नेकी की दुकान’ सिर्फ एक सामाजिक योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा आंदोलन होगी, जहां दया नहीं, नेकी काम करेगी. जहां मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर भक्ति सीधे इंसान की जिंदगी में उजाला भरेगी. यह पहल संदेश देगी कि सच्ची पूजा वही है, जो किसी और के जीवन को बेहतर बना सके.