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देहरादून ट्रिपल मर्डर, प्लंबर कैसे बना हत्यारा? पड़ोसियों ने बताई खौफनाक कहानी

देहरादून: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार 6 अक्टूबर को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक घर में दिनदहाड़े रिटायर्ड दंपति समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्तर है. पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही हैं. इस वारदात के बाद ईटीवी भारत की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली.

पड़ोस की महिला ने सुनी थी सबसे पहले चिल्लाने की आवाज : पड़ोसियों के मुताबिक कपूर हाउस के पड़ोस में रावत फैमिली रहती है, उन्होंने ही सबसे पहले कपूर हाउस से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी थी. इसके बाद उन्होंने एक अन्य पड़ोसी भंडारी को कहा कि कपूर हाउस से कुछ कराहने की आवाज आ रही है.

कैसर से पीड़ित थी रजनी कपूर: ईटीवी भारत ने जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कपूर दंपति बड़े प्रतिष्ठित थे. रमेश कपूर की पत्नी रजनी कपूर कैसर से पीड़ित था, फिर भी वो काफी एक्टिव थी. एक बेटा अपने परिवार के साथ पुणे में रहता है, जबकि दूसरा बेटे की शादी नहीं हुई है, वो भी दिल्ली में रहता हैं. दोनों बेटों को घटना की सूचना दे दी गई है.

राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में विष्णु लोक कॉलोनी है. वहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड 85 साल के रमेश कपूर अपनी 76 साल की पत्नी रजनी कपूर के साथ रहते है. कपूर दंपति के दो बेटे है. एक बेटा दिल्ली में रहता है, जबकि दूसरा बेटा पुणे में नौकरी करता है.

लहूलुहान हालत में दर्द से कराह रही थी मेड: इसके बाद दोनों महिलाओं ने जैसे ही कपूर हाउस का गेट खोला तो उनकी नजर घर में काम करने वाली नौकरानी पर पड़ी, जिसे पर अटैक हो चुका था, वो लहूलुहान हालत में दर्द से कराह रही थी. नौकरानी को इस हालत में देखकर दोनों महिलाएं घबरा गई. तभी उन दोनों महिलाओं की नजर घर में मौजूद एक युवक पर पड़ी, जिसके हाथ में पेचकस था. इसके बाद दोनों महिलाओं ने जोर से चोर-चोर चिल्लान शुरू कर दिया.

गली के मोड पर युवकों ने आरोपी को पकड़ा: पड़ोसियों ने बताया कि इस दौरान युवक घर से निकलकर भाग गया था. हालांकि महिलाओं ने जोर-जोर से चोर-चोर चिल्लाया तो गली के अगले मोड पर लाइब्रेरी है, वहां पर कुछ युवक बैठे हुए थे, उन्होंने उस आरोपी को वहीं पर पकड़ लिया. आरोपी के पास आंटी का चेन भी बरामद हुआ है. इसके बाद उस युवक को पुलिस के सुपुर्द किया गया.

वहीं इस इलाके के स्थानीय पार्षद सुमित पुंडीर ने बताया कि उन्हें भी तीन बजे के आसपास फोन आया था कि एक अक्ल और आंटी को किसी ने चाकू मार दिया है. जिस व्यक्ति ने फोन किया, उसने बताया कि न तो एलुबेंस का फोन लग रहा है और नहीं पुलिस से संपर्क हो पा रहा है. इसके बाद पार्षद सुमित पुंडीर ने रायपुर थाने में पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी.

पार्षद सुमित पुंडीर ने बताया कि वो कोर्ट में थे, कोर्ट वो सीधे कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचे. वहां पुलिस ने उन्हें बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है. सुमित पुंडीर ने बताया कि अक्ल की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर आंटी की सांसे चल रही थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें भी नहीं बचा सके. सबसे आखिर में मेड की मौत हुई है. मेड ने बुजुर्ग दंपति को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन आरोपी ने मेड पर अटैक किया था. पार्षद सुमित पुंडीर के मुताबिक उन्हें अभी जो पता चला है, उसके अनुसार आरोपी अभी यहीं पर काम कर रहा था, उसी ने पेचकस से तीनों का मर्डर किया. वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

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