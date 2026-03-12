ETV Bharat / state

फेंसिंग के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने महिला पर किया हमला, लात-घूंसे मार किया घायल

अलवर : शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में फेंसिंग को लेकर करीब 1 साल से चल रहे विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी. इस मारपीट में महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं.

वैशाली नगर थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि थाना क्षेत्र में मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर थाने से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. दो पक्षों में फेंसिंग को लेकर पुराना विवाद था, जिसके चलते यह मारपीट हुई. पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिलने पर अनुसंधान किया जाएगा. पीड़िता की बहू ने बताया कि घटना के दौरान वह घर के ऊपर कमरे में काम कर रही थी. इस दौरान चीख पुकार सुनी तो वह बाहर आई तो देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनके घर में घुसे और अभद्र व्यवहार करने लगे. इस पर उसकी सास ने लोगों को टोका तो वह ओर हावी हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे.