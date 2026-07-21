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करोड़ों की जमीन बनी जानलेवा! युवक को घर से उठाकर ले गए पड़ोसी, फरसे-लाठी से किया हमला, मौत

उद्योग नगर थाना ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित कीमती जमीन को लेकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक के चाचा ने पड़ोस में रहने वाले छह लोगों पर घर से जबरन उठाकर ले जाने, जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाने और विरोध करने पर लाठी, डंडों व फरसे से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि प्रार्थी की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव का आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आरोपियों की भूमिका, घटनास्थल के साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है. घटना की जानकारी देते परिजन और पुलिस (ETV Bharat Bharatpur)