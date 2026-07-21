करोड़ों की जमीन बनी जानलेवा! युवक को घर से उठाकर ले गए पड़ोसी, फरसे-लाठी से किया हमला, मौत
आरोपी लंबे समय से सुशील पर जमीन उन्हें देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वह तैयार नहीं था.
Published : July 21, 2026 at 2:30 PM IST
भरतपुर : जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित कीमती जमीन को लेकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक के चाचा ने पड़ोस में रहने वाले छह लोगों पर घर से जबरन उठाकर ले जाने, जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाने और विरोध करने पर लाठी, डंडों व फरसे से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि प्रार्थी की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव का आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आरोपियों की भूमिका, घटनास्थल के साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है.
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प्रार्थी नकुल ने उद्योग नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका भतीजा सुशील (25) पुत्र सुखदेव निवासी तुहिया के माता-पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका था. सुशील के नाम हाईवे किनारे स्थित एक कीमती जमीन है, जिस पर पड़ोस में रहने वाले लोगों की नजर थी. आरोपी लंबे समय से सुशील पर जमीन उन्हें देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वह अपनी जमीन किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं था.
आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 20 जुलाई को शाम करीब 4:30 बजे जब सुशील अपने घर में सो रहा था, तभी ममता, योगेश, जयदेव, गजेंद्र, मिथलेश और संगीता उसके घर पहुंचे और जबरन घर से उठाकर अपने घर ले गए. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने वहां ले जाकर सुशील पर जमीन उनके नाम करने का दबाव बनाया. जब उसने साफ इनकार कर दिया तो सभी ने मिलकर उस पर लाठी, डंडों और फरसे से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.