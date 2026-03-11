ETV Bharat / state

बेटे पर सब कुछ लुटा दिया, घर बेचा-नौकरी छोड़ी, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी-पढ़िए हरीश राणा के पिता की संघर्ष भरी कहानी

20 अगस्त 2013, ये वो तारीख है जिसने राणा परिवार का सब कुछ छीन लिया...हरीश का हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए शांत हो गया.

गाजियाबाद की इसी सोसाइटी में रहते हैं अशोक राणा और उनका बेटा हरीश राणा
Published : March 11, 2026 at 8:18 PM IST

नई दिल्ली: 13 साल पहले हरीश राणा एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे. चंडीगढ़ की एक निजी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हरीश को बॉडी बिल्डिंग का जबरदस्त शौक था. भविष्य के लिए बड़े सपने सजाए हरीश अक्सर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे. लेकिन 20 अगस्त 2013 को एक हादसे में सब कुछ बदल कर रख दिया.

चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश राणा जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी खामोशी में कैद हो गए. हरीश 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में बिस्तर पर हैं ना बोल सकते हैं ना ही चल सकते हैं और ना ही किसी चीज को महसूस कर पाते हैं.

हरीश को ठीक करने के लिए माता-पिता ने हर संभव कोशिश की
13 सालों के संघर्ष के दौरान हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की. अपना घर बेच दिया ताकि बेटे का इलाज हो सके. लेकिन जब उम्मीद टूट गई तो अदालत के सामने बेटे की इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है. आस पास के लोगों का कहना है कि हरीश राणा के पिता अशोक राणा एक बहुत ही खुद्दार इंसान है.

अशोक राणा के पड़ोसियों ने बताया कि कैसे दिन रात मेहनत कर हरीश की सेवा करते हैं पित (ETV BHARAT)

पड़ोसियों ने बढ़ाया मदद का हाथ, लेकिन कभी किसी पर बोझ नहीं बने
हरीश राणा के पिता अशोक राणा के बारे में बताते हुए राज अंपायर के निवासी एमएच चौधरी कहने लगे अक्सर हरीश राणा के पिता अशोक राणा से सोसाइटी में मुलाकात होती रहती है. चौधरी कहते हैं कि अशोक राणा बहुत ही नेक इंसान है. 13 साल से बिना थके अपने बेटे की सेवा में लगे हुए हैं. बहुत ही खुद्दार व्यक्ति हैं कभी किसी से मदद नहीं मांगी जब सोसायटी के लोगों ने मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि यदि मदद की आवश्यकता होगी तो मैं जरूर आप लोगों से मदद लूंगा. किसी से कभी भी आर्थिक मदद नहीं ली. इस उम्र में भी रोज मेहनत करते हैं. पत्नी घर पर बेटे का ख्याल रखती हैं जबकि अशोक राणा हफ्ते में सातों दिन आसपास के क्षेत्र में फूड आइटम्स बेचते हैं ताकि घर का खर्च चलता रहे.

पड़ोसियों ने बताया-परिवार में कैसे हैं हालात
नजदीक की सोसाइटी में ही रहने वाले ऋषि बताते हैं, उनकी सोसाइटी में एक बार मेला लगा था तो उसमें अशोक राणा ने अपना स्टॉल लगाया था. वह पहले एक बड़े प्रतिष्ठित होटल में नौकरी करते थे. होटल की वर्दी पहनकर स्टॉल पर खड़े हुए थे. तभी लोगों ने बताया था कि बहुत ही खुद्दार किस्म के व्यक्ति हैं किसी से कोई मदद नहीं लेते और अपने बेटे का 24 घंटे ख्याल रखते हैं. जब सोसायटी के लोगों को अशोक राणा के बेटे हरीश राणा के बारे में जानकारी हुई थी तो सभी लोगों ने एकजुट होकर मदद करने के लिए अशोक राणा से बातचीत की लेकिन अशोक राणा ने साफ कह दिया कि अभी मदद की आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तो जरूर बताएंगे. अशोक राणा बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं.

राज अंपायर सोसाइटी के पास डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने वाले धर्मेंद्र बताते हैं, हरीश राणा के पिता अशोक राणा जैसा मेहनती और खुद्दार व्यक्ति हमने नहीं देखा. खाने-पीने के आइटम्स तैयार करते थे और सुबह सवेरे ही बेचने के लिए निकल जाया करते थे. अशोक राणा बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे लेकिन हमेशा हमने उनके चेहरे पर एक मुस्कान रही. कभी उन्हें जीवन से किसी तरह की शिकायत करते हुए नहीं देखा. शुरुआत में जब हमें पता चला था कि अशोक राणा का बेटा हरीश राणा कई सालों से बिस्तर पर है और परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है तो सोसाइटी समेत आसपास रहने वाले लोगों ने एकमत होकर मदद करने के बारे में बातचीत की थी लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया था.

