ETV Bharat / state

जमीन के बंटवारे में रिश्तों का कत्ल; चचेरे भाइयों ने पिता-पुत्र को गोलियों से भूना, बेटे की मौत

अलीगढ़: जिले में एक बार फिर संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. थाना बन्नादेवी क्षेत्र में गुरुवार की सुबह संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पिता और बेटे को गोली मार दी गई. इस वारदात में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है.



पुलिस के मुताबिक, बरौला जाफराबाद स्थित जाहरवीर नगर निवासी प्रवेश कुमार का अपने ही पारिवारिक सदस्यों से लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. गुरुवार की सुबह विवाद अचानक हिंसक हो गया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और गोलियां चलने लगीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने प्रवेश कुमार और उनके बेटे सोनू को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. सोनू के पेट और सीने में गोली मारी गई. जबकि प्रवेश कुमार के पेट में गोली लगी. फायरिंग की से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.



घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को आनन-फानन में पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया. वहीं, पिता प्रवेश कुमार की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही थाना बन्नादेवी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाए गए. इलाके में पुलिस तैनात कर दिया गया है.

क्षेत्राधिकारी बन्नादेवी कमलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है. जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अलीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि चचेरे भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था. गोली लगने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.