ग्रेटर नोएडा में नाली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा में पड़ोसियों ने LLB छात्र की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : May 6, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के साकीपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान साजन भाटी के रूप में हुई है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या का कारण पड़ोसी के साथ नाली को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार युवक अपने दोस्त के यहां शादी समारोह से लौट रहा था. तभी पड़ोस में रहने वाले मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसे घेर लिया. उसके साथ मारपीट की. फिर तमंचा निकाल कर छात्र पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने उसको तीन गोलियां मारीं. एक गोली सीने में और दो पेट में लगीं. छात्र लहूलुहान होकर फर्श पर गिर गया. फायरिंग की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर आ गए. परिजन घायल युवक को कैलाश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से गांव में मातम और तनाव का माहौल है.
छात्र पर फायरिंग
एडिशनल डीसीपी आर के गौतम ने बताया कि मृतक युवक की पहचान साजन के रुप मे हुई है जो LLB का छात्र था. वह अपने दोस्त के यहां शादी समारोह से लौट रहा था. तभी पड़ोस में रहने वाले मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसे घेर लिया. आरोपियों ने पहले साजन के साथ गाली-गलौज की. विरोध करने पर मंगेश उर्फ टिल्लू ने साजन पर फायरिंग कर दी. साजन को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. परिजन घायल युवक को कैलाश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज
उन्होंने आगे बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने वीर सिंह, मंगेश उर्फ टिल्लू , वीरबती और श्रीपाल समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की चार टीमें गठित की गई है. इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया है.
मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, थाना सूरजपुर पर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई थी. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मोजरबीयर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से आती हुई संदिग्ध कार को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार अपनी कार को मोड़कर रेलवे लाइन के किनारे बनी कच्ची सड़क पर जंगल की ओर भगाने लगे. पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक कार सवार बदमाश घायल हो गया, जिसकी पहचान मंगेश उर्फ टिल्लू पुत्र कालू राम निवासी ग्राम साकीपुर, थाना सूरजपुर, उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 1 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व एक कार बरामद की गई है. अभियुक्त के अन्य साथी मौके से फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है.
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