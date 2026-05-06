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ग्रेटर नोएडा में नाली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के साकीपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान साजन भाटी के रूप में हुई है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या का कारण पड़ोसी के साथ नाली को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार युवक अपने दोस्त के यहां शादी समारोह से लौट रहा था. तभी पड़ोस में रहने वाले मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसे घेर लिया. उसके साथ मारपीट की. फिर तमंचा निकाल कर छात्र पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपियों ने उसको तीन गोलियां मारीं. एक गोली सीने में और दो पेट में लगीं. छात्र लहूलुहान होकर फर्श पर गिर गया. फायरिंग की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर आ गए. परिजन घायल युवक को कैलाश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से गांव में मातम और तनाव का माहौल है.

युवक की गोली मारकर हत्या मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार (ETV Bharat)

छात्र पर फायरिंग

एडिशनल डीसीपी आर के गौतम ने बताया कि मृतक युवक की पहचान साजन के रुप मे हुई है जो LLB का छात्र था. वह अपने दोस्त के यहां शादी समारोह से लौट रहा था. तभी पड़ोस में रहने वाले मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसे घेर लिया. आरोपियों ने पहले साजन के साथ गाली-गलौज की. विरोध करने पर मंगेश उर्फ टिल्लू ने साजन पर फायरिंग कर दी. साजन को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. परिजन घायल युवक को कैलाश अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.