दिवाली से दो महीने पहले से दीए बनाने में जुट जाता है 40 परिवारों वाला ये मोहल्ला, इंदौर-देवास तक डिमांड

उज्जैन के प्रजापत नगर में 3 पीढ़ियों से लोग कर रहे मिट्टी के दीपक बनाने का काम. उज्जैन, इंदौर और देवास के व्यापारी देतें हैं लाखों दिए बनाने का ऑर्डर.

Diwali lamps makers UJJAIN
3 पीढ़ियों से लोग कर रहे मिट्टी के दीपक बनाने का काम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 7:15 PM IST

5 Min Read
उज्जैन: दीपावली का पर्व है. इसको लेकर घर-घर में साज-सज्जा और देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं. दीपावली पर घर-घर में देर शाम दीप प्रज्वलित कर अंधकार को दूर किया जाता है. आज हम बात करेंगे उन दीपों को बनाने वाले परिवारों की. ये परिवार इन दीपों को कैसे बनाते हैं और ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, पूरे साल इनका गुजारा कैसे चलता है, कितनी आय होती है? इस रिपोर्ट में हम इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे.

इस मोहल्ले में 3 पीढ़ियों से लोग कर रहे हैं मिट्टी के दीए बनाने का काम

उज्जैन के चिमनगंज थाने के सामने कानीपुरा मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास बिल्डिंग के पास प्रजापत नगर है. जहां लगभग हर दूसरे घर में मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं. परिवार का हर सदस्य दीपावली से 2 महीने पहले से दीये बनाने के काम मे जुट जाता है. लगभग 40 घर वाले इस मोहल्ले में 3 पीढ़ियों से लोग ये काम कर रहे हैं. यहां लोग 25 हजार से 2.5 लाख से अधिक दीए तैयार करते हैं.

40 परिवारों वाला कुम्हारों का मोहल्ला (ETV Bharat)

एक दिन में लगभग पांच हजार दीये तैयार किए जाते हैं. खास बात यह है सालों पहले यहां रहने वाले कुछ परिवार ब्रज से उज्जैन आए थे. ये लोग साल भर ईंट-भट्ठों में काम(मजदूरी) करते हैं और दीपावली के 2 महीने पहले दीए बनाने के लिए जुट जाते हैं. इस सीजन के दौरान एक परिवार की लगभग 75 हजार रुपये की बचत हो जाती है. इन 40 परिवारों की एक सीजन में लगभग 30 से 32 लाख की कमाई हो जाती है.

Diwali lamps makers UJJAIN
तैयार किए गए कच्चे दिए (ETV Bharat)

400 से 700 रुपये तक मिलते हैं 1000 दीपक

यहां रहने वाले 60 वर्षीय चंद्रकांता प्रजापत ने कहा कि उनके परिवार में 12 सदस्य हैं. बड़ा लड़का मनोज प्रजापत दीपावली के सीजन में दीपक बनाता है, जिसका पूरा परिवार साथ देता है. इसके अलावा वे लोग साल भर परिवार का भरण पोषण करने के लिए ईंट भट्ठों पर मजदूरी करते हैं. हमने इस बार सिर्फ 25 हजार दीए ही बनाएं हैं. जिसका हमें 400 रुपये 1000 नग दीपक का भाव मिला है.

Diwali lamps makers UJJAIN
तैयार किए गए पक्के दिए (ETV Bharat)

यहां के एक और रहवासी अरुण प्रजापत ने बताया कि उनके घर में 6 सदस्य हैं. इस सीजन में परिवार ने 1 लाख से अधिक दीपक बनाए हैं. जिसका भाव उन्हें इस बार 700 रुपये(700 रुपये में 1000 दीपक) तक मिला है. सीजन के अन्य दिनों में हमलोग ईंट भट्ठों पर मजदूरी कर गुजारा करते है.

राखी से ही मिलने लगते है दीपक बनाने के आर्डर..

परिवारों ने बताया राखी के वक़्त से ही ऑर्डर मिलने लगते हैं. सबसे ज्यादा उज्जैन, इंदौर और देवास के व्यापारी आर्डर देकर जाते हैं. कोई 25 हजार तो कोई 50 हजार और 2.5 लाख दीए बनाने का ऑर्डर देता है. उसी के अनुसार दीए बनाने का काम शुरू करते हैं. बारिश के मौसम के दौरान थोड़ी परेशानी होती है. ज्यादा ऑर्डर मिलने पर पूरा परिवार इसको पूरा करने में जुटता है. अगर मजदूर रखेंगे तो कोई बचत ही नहीं हो पाएगी.

कहाँ से आती है मिट्टी? कितना आता है खर्च

कालूराम प्रजापति बुजुर्ग होने के बावजूद मजदूरी करते हैं. वह बताते हैं, शासन प्रशासन से उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती. जैसे-तैसे मेहनत कर कमाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं. 20 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र से मिट्टी मंगवाते हैं. 1 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी हमें 3000 रुपये में पड़ती है. छोटा डंपर 4000 रुपये और बड़ा हाईवा 6000 में पड़ता है. इसके अलावा पानी की व्यवस्था करनी होती है, मिट्टी छानने के लिए जुटना पड़ता है. दीए बनाने के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा जगह की जरुरत होती है. जहां दीपक बना कर उसे सुखाया जा सके, भट्टी बना कर पकाया जा सके. 2 ट्राली मिट्टी में 1 लाख दीए बन जाते हैं. भट्टी में 1 लाख दीपक को पकाने के लिए 10 हजार रुपये की लकड़ियां लग जाती हैं.

15 सेकंड में 1 दीपक...

मिट्टी छानने के बाद उसको क्यारी बना कर तय मात्रा के अनुसार घोल बनाया जाता है. कंड़े की राखोड़ी उसमें मिलाई जाती है जिससे दीपक में दरार नहीं आती. दिए फटते नहीं और मजबूत रहते है. दीए के लिए मिट्टी के लड्डू बना कर उसे इलेक्ट्रॉनिक चाक पर रखा जाता है. 15 सेकंड में एक दीया बन जाता है. इसको सूखने में कम से कम दो दिन और अगर मौसम गड़बड़ है तो 3 से 4 दिन लगते हैं. दीए को भट्टी में पकाने में 4 घंटे लगते हैं. भट्टी में एक बार में लगभग 7000 दीपक पक जाते हैं.

मार्केट में आर्टिफिशियल दीयों ने किया मार्केट डाउन

दीया बनाने वालों का कहना है कि अब 1 परिवार को 2.5 लाख दीपक तक का ही ऑर्डर मिलता है. एक समय था जब हम लोगों ने 7 लाख तक दीपक बनाए. चूंकि अब आर्टिफिशियल दीयों का ट्रेंड है इसलिए मिट्टी के दीयों का मार्केट डाउन होता जा रहा है.

