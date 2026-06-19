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नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी में पड़ोसी ने घर से बुलाकर मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल,पुलिस के लिए बना सबूत ( ETV Bharat )