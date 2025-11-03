ETV Bharat / state

चार फीट रास्ते के लिए पड़ोसी ने करवा दी जसमुद्दीन की हत्या, डेढ़ लाख की मिली थी सुपारी

पलामू में एक पड़ोसी ने मात्र चार फीट का रास्ता न छोड़ने पर 2.5 लाख रुपये की सुपारी देकर दूसरे पड़ोसी की हत्या करवा दी.

MURDER IN PALAMU OVER LAND DISPUTE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
पलामूः चार फीट के रास्ते के लिए पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को कटार से कटवा दिया. हत्याकांड में जिस कटार का इस्तेमाल हुआ है वह नारियल काटने में इस्तेमाल होता है. 27 अक्टूबर को पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में जसमुद्दीन अंसारी उर्फ नवाब नामक वेल्डिंग दुकानदार की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी. पलामू पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है.

जसीमुद्दीन का पड़ोसी है हत्याकांड का मास्टरमाइंड

जसीमुद्दीन की हत्या के आरोप में पलामू पुलिस ने तरहसी थाना क्षेत्र के गुरहा में रहने वाले अब्दुल रमजान को गिरफ्तार किया है. दरअसल, जसीमुद्दीन हत्याकांड को जमीन विवाद में अंजाम दिया गया है. मात्र चार फीट रास्ते के लिए जसीमुद्दीन अंसारी की हत्या हुई है. इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड जसीमुद्दीन का पड़ोसी इरफान अंसारी है.

जसीमुद्दीन अंसारी और इरफान अंसारी के बीच चार फीट रास्ते को लेकर विवाद था. दोनों के बीच आपसी सहमती थी कि घर निर्माण के लिए 8 फीट रास्ता छोड़ा जाएगा, जिसमें चार फीट जसमुद्दीन और 4 फीट इरफान अंसारी रास्ते के लिए जमीन छोड़ेगा. इरफान ने घर निर्माण के दौरान 4 फीट जमीन का रास्ता छोड़ दिया था जबकि जसमुद्दीन ने अपना घर बनाने के दौरान रास्ता नहीं छोड़ा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद एवं बहस भी हुई थी. इसी बहस के बाद इरफान ने हत्या की योजना तैयार की थी. रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी

इरफान अंसारी ने ढाई लाख रुपये की दी थी सुपारी

हत्या के लिए इरफान अंसारी ने अब्दुल रमजान और बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले सैफुल्लाह खान को ढाई लाख रुपये की सुपारी दी थी. 50 हजार रुपए एडवांस के रूप में दिए गए थे.

अपराधी को किया गया गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि जमीन विवाद में हत्या हुई थी. पुलिस ने पूरे मामले में इरफान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. मुकदमे के अनुसंधान के लिए हरिहरगंज के थाना प्रभारी चंदन कुमार, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार एवं अविनाश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था.

