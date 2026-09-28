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हरदोई में पड़ोसी का बेसमेंट धंसने से झुका मकान: प्रशासन ने ढहाया खतरनाक ढांचा

बेसमेंट धंसने से झुका मकान: प्रशासन ने ढहाया खतरनाक ढांचा. ( ईटीवी भारत )

हरदोई: जनपद में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हादसे और नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. तहसील सदर क्षेत्र के बावन ब्लॉक स्थित अनंग बहटा गांव में बारिश का पानी बेसमेंट में भरने और ढांचा धंसने से एक मकान की दीवारें अचानक खतरनाक तरीके से तिरछी हो गईं.

बेसमेंट धंसने से झुका मकान: प्रशासन ने ढहाया खतरनाक ढांचा. (ईटीवी भारत)

लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे नीचे की नींव कमजोर पड़ गई.

बेसमेंट में पानी भरने और भारी मशीनों के वजन से धंसा बेसमेंट पीड़ित मकान मालिक अजीत कुमार का आरोप है कि उनके पड़ोसी के बेसमेंट में कागज की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जहां भारी-भरकम मशीनें लगाई गई थीं.

बेसमेंट धंसने से झुका मकान: प्रशासन ने ढहाया खतरनाक ढांचा. (ईटीवी भारत)

ऐसे में किसी भी क्षण मकान गिरने के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीड़ित मकान मालिक ने खुद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए खतरनाक मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कराकर बड़ा हादसा होने से टाल दिया.

मशीनों के अतिरिक्त वजन और पानी के भराव से बेसमेंट अचानक धंस गया। बेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम टूटते ही उससे सटे अजीत कुमार के मकान की दीवारें और खंभे खतरनाक तरीके से झुक गए.

सुरक्षा घेरा बनाकर दो बुलडोजरों से कराई गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी (ADM) प्रपुल त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मकान का पिलर टूट चुका है और मकान कभी भी धराशायी होकर आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है.

धंसते मकान को प्रशासन ने ढहाया. (ईटीवी भारत)

इसके बाद पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बनाया गया। मौके पर अग्निशमन दल, मेडिकल टीम और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया. दो बुलडोजरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद मकान के जर्जर व झुके हुए हिस्से को सुरक्षित तरीके से गिरा दिया गया.

ो बेसमेंट धंसने से झुका मकान: प्रशासन ने ढहाया खतरनाक ढांचा. (ईटीवी भारत)

अपर जिलाधिकारी (ADM) प्रपुल त्रिपाठी का आधिकारिक वक्तव्य

"सूचना प्राप्त हुई थी कि तहसील सदर क्षेत्र के बावन ब्लॉक अंतर्गत अनंग बहटा में अजीत कुमार का मकान धीरे-धीरे बैठ रहा है. भारी बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे नीचे का सपोर्ट सिस्टम और कॉलम टूट गया था. पीड़ित अजीत ने स्वयं उपस्थित होकर प्रशासन से सुरक्षित तरीके से मकान गिराने में सहयोग की प्रार्थना की. इसी क्रम में प्रशासनिक टीम, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग कराकर सुरक्षित रूप से मकान को गिरवाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की जन-धन की हानि न हो." - प्रपुल त्रिपाठी, एडीएम (हरदोई)

प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आबादी वाले क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. समय रहते झुके हुए ढांचे को गिरा दिए जाने से आसपास के पड़ोसी मकानों और राहगीरों को खतरे के साये से राहत मिली है.