रायबरेली में तंत्र-मंत्र के विरोध फायरिंग, तांत्रिक ने एक शख्स को मारी गोली
पुलिस घायल व्यक्ति के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:53 PM IST
रायबरेली: यूपी के रायबरेली में तंत्र-मंत्र और टोना-टोटका का विरोध करना मोहल्लेवासियों को भारी पड़ गया. शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक तांत्रिक ने फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि फायरिंग के एक व्यक्ति को गोली लगी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया. घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में पुलिस पहुंची. साथ ही अस्पताल में पुलिस बलों को तैनात किया.
बताया जा रहा है कि मोहल्लेवासी आए दिन होने वाले टोना-टोटका और तंत्र विद्या से परेशान थे. इसी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने तंत्र विद्या का विरोध किया था. आरोप है कि विरोध से नाराज तांत्रिक ने फायरिंग कर दी. फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
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