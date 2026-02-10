पड़ोसी ने भांजे एवं दोस्त के साथ मिलकर किया भाई-बहन का अपहरण, फंसते दिखे तो छोड़ भागे, तीनों गिरफ्तार
भांजा अपनी गर्भवती बहन को अस्पताल ले जाने के बहाने रिश्तेदार से मांगकर लाया था कार. पुलिस अपहरण के पीछे की वजह पता लगा रही.
Published : February 10, 2026 at 9:43 PM IST
अजमेर: शहर के हरिभाऊ थाना क्षेत्र की अलकनंदा कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे दो मासूम भाई-बहन के अपहरण मामले में पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार किया. भाई-बहन का किडनैप करने वाला उनका पड़ोसी ही निकला. पड़ोसी ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपहरण किया. हालांकि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने दोनों भाई बहन को किशनगढ़ छोड़ा और फरार हो गए.
हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने के एएसआई जय लाल ने बताया कि राजेश कुमार, उसका भांजा इंद्र और उसके साथी कृष को मंगलवार को गिरफ्तार किया. तीनों को बापर्दा रखा है. इनकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी. तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया.एएसआई के अनुसार, अलकनंदा कॉलोनी से दोनों बच्चों के अपहरण का मास्टरमाइंड राजेश है, जो इनका पड़ोसी है. राजेश ने अपहरण की साजिश 20 दिन पहले रची. इसमें अपने भांजे और उसके दोस्त को शामिल किया.
केवल भाई को उठाना था: एएसआई ने बताया कि साजिश के तहत केवल लड़के का अपहरण करना था, लेकिन उसके साथ बहन भी खेल रही थी. आरोपियों ने भाई—बहन का अपहरण कर लिया. दोनों बच्चों के अपहरण के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. लोग अपहृत बच्चों के घर के बाहर जमा हो गए. मामला पुलिस तक पहुंचा. इधर अपहरणकर्त्ताओं तक सूचना पहुंच गई कि पुलिस सक्रिय हो गई है. आरोपियों ने पुलिस के डर से दोनों बच्चों को किशनगढ़ बस स्टैंड के पास छोड़ दिया.
पोल खुलने के डर से छोड़ा: घटना के बाद आरोपी राजेश खुद पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहकर सहानुभूति दिखाता रहा. मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने भांजे और उसके दोस्त को फीडबैक भेजा. पुलिस की सक्रियता से राजेश को लगा कि नाकेबंदी में भांजा और दोस्त पकड़े जा सकते है. ऐसे में फोन कर राजेश ने दोनों बच्चों को सुनसान क्षेत्र में छोड़ने को कहा. इधर, पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में सफेद कार नजर आई. पुलिस ने संदेह के आधार पर कार का पीछा किया. हालांकि तब आरोपी हाथ नहीं लगे लेकिन वारदात के 3 घंटे बाद पुलिस ने सकुशल बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया.
रिश्तेदार से मांगी थी कार: पुलिस पूछताछ में पता चला कि इंद्र ने अपनी गर्भवती बहन को अस्पताल पहुंचाने के बहाने अपने रिश्तेदार से कार मांगी थी. बाद में कार की नंबर प्लेट बदल दी. पड़ताल में सामने आया कि इंद्र ने अपने दोस्त को बच्चों के अपहरण के लिए 10 हजार रुपए में राजी किया था.
