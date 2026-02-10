ETV Bharat / state

पड़ोसी ने भांजे एवं दोस्त के साथ मिलकर किया भाई-बहन का अपहरण, फंसते दिखे तो छोड़ भागे, तीनों गिरफ्तार

अजमेर: शहर के हरिभाऊ थाना क्षेत्र की अलकनंदा कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे दो मासूम भाई-बहन के अपहरण मामले में पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार किया. भाई-बहन का किडनैप करने वाला उनका पड़ोसी ही निकला. पड़ोसी ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपहरण किया. हालांकि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने दोनों भाई बहन को किशनगढ़ छोड़ा और फरार हो गए.

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने के एएसआई जय लाल ने बताया कि राजेश कुमार, उसका भांजा इंद्र और उसके साथी कृष को मंगलवार को गिरफ्तार किया. तीनों को बापर्दा रखा है. इनकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी. तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया.एएसआई के अनुसार, अलकनंदा कॉलोनी से दोनों बच्चों के अपहरण का मास्टरमाइंड राजेश है, जो इनका पड़ोसी है. राजेश ने अपहरण की साजिश 20 दिन पहले रची. इसमें अपने भांजे और उसके दोस्त को शामिल किया.

केवल भाई को उठाना था: एएसआई ने बताया कि साजिश के तहत केवल लड़के का अपहरण करना था, लेकिन उसके साथ बहन भी खेल रही थी. आरोपियों ने भाई—बहन का अपहरण कर लिया. दोनों बच्चों के अपहरण के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. लोग अपहृत बच्चों के घर के बाहर जमा हो गए. मामला पुलिस तक पहुंचा. इधर अपहरणकर्त्ताओं तक सूचना पहुंच गई कि पुलिस सक्रिय हो गई है. आरोपियों ने पुलिस के डर से दोनों बच्चों को किशनगढ़ बस स्टैंड के पास छोड़ दिया.