नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की विधायकी, 258 वोटों से जीती थी चुनावी बाजी
हाईकोर्ट ने 15 दिन तक सदन में भाग लेने की अनुमति दी है. विधानसभा में मतदान और समिति की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:07 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहटौर (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम कुमार का निर्वाचन रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश पर अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 15 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी है. हालांकि, इस अवधि में वह सदन में मतदान नहीं कर सकेंगे और न ही विधानसभा की किसी समिति में हिस्सा ले सकेंगे. उन्हें विधायक के रूप में कोई आर्थिक लाभ भी नहीं मिलेगा.
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश चुनाव याचिका में ओम कुमार की ओर से दाखिल स्थगन अर्जी पर 26 नवंबर 2026 को पारित किया. मुंशी राम ने ओम कुमार के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की थी. याचिका में ओम कुमार का निर्वाचन रद्द करने और याचिकाकर्ता को नहटौर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई थी.
बिजनौर जिले की नहटौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 258 वोटों से चुनावी बाजी जीती थी. घोषित परिणाम में मिली हार के बाद मुंशी राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका आरोप था कि ओम कुमार ने चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में अपनी आय से जुड़ी जानकारी छिपाई थी. इस मामले में उन्होंने याचिका दायर कर ओम कुमार के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ओम कुमार का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने माना कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36(2) के तहत उनका नामांकन खारिज किया जाना चाहिए था. इसलिए वह चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे.
निर्वाचन रद्द होने के बाद ओम कुमार की ओर से धारा 116बी के तहत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई. उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो विधानसभा में उनका क्षेत्र प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएगा. साथ ही, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए.
चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से स्थगन अर्जी का विरोध किया गया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को विधायक निर्वाचित घोषित करने की मांग स्वीकार नहीं की गई है. ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा. न्यायालय ने न्यायहित में ओम कुमार को 15 दिन की अंतरिम राहत देते हुए इस अवधि में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने और विधानसभा की बहस में भाग लेने की अनुमति दी.
हालांकि, उन्हें सदन या उसकी किसी समिति में मतदान करने तथा विधायक के रूप में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा. कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति तत्काल भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का निर्देश दिया है.
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