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नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की विधायकी, 258 वोटों से जीती थी चुनावी बाजी

हाईकोर्ट से ओम कुमार को बड़ा झटका. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहटौर (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम कुमार का निर्वाचन रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश पर अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 15 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी है. हालांकि, इस अवधि में वह सदन में मतदान नहीं कर सकेंगे और न ही विधानसभा की किसी समिति में हिस्सा ले सकेंगे. उन्हें विधायक के रूप में कोई आर्थिक लाभ भी नहीं मिलेगा.

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश चुनाव याचिका में ओम कुमार की ओर से दाखिल स्थगन अर्जी पर 26 नवंबर 2026 को पारित किया. मुंशी राम ने ओम कुमार के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की थी. याचिका में ओम कुमार का निर्वाचन रद्द करने और याचिकाकर्ता को नहटौर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई थी.