ETV Bharat / state

Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 40,000 करोड़ का तोहफा, नेहरू प्लेस ट्रेड एसोसिएशन ने की सराहना

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026 पेश किया. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक नया क्रांति लाएगा. इसे लेकर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. दिल्ली के नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इसपर अपनी बात रखी.

नेहरू प्लेस मार्केट ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नेहरू प्लेस एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां रिटेल से लेकर होलसेल में काम किया जाता है. एक कमी थी मैन्युफैक्चरिंग की जिसपर इस बजट में ध्यान दिया गया है. अब स्मॉल स्केल पर काम करने वाले उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देंगे. जब मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा तो मार्केट में मिलने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान लोगों को सस्ता मिल सकेगा. अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अन्य देशों से आता है उनपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से यह समस्या खत्म होगी.

बजट पर बोले नेहरू प्लेस मार्केट पदाधिकारी (ETV Bharat)

स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर्स के लिए वरदान: वहीं मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट देखकर बहुत अच्छा लगा. हमें जो सरकार से उम्मीद थी, उससे बढ़कर मिला है. इस बजट से देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को गति मिलेगी और यह स्मॉल स्केल पर काम करने वाले मैन्युफैक्चर्स के लिए वरदान साबित होगा. लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो बजट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया है, उसका धरातल पर सही से इंप्लीमेंटेशन हो.