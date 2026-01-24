पहलगाम हमले पर विवादित बयान पर नेहा सिंह राठौर पर शिकंजा, बनारस के होटल में दर्ज करवाया बयान
नेहा सिंह राठौर ने बनारस के होटल में बयान दर्ज करवाया. पहलगाम हमले पर विवादित बयान मामले में लखनऊ में नेहा को नोटिस मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:43 AM IST
वाराणसी: पहलगाम हमले के बाद दिए गए विवादित बयान को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शुक्रवार को वाराणसी पहुंच कर अपना बयान दर्ज करवाया है. नेहा सिंह राठौर का बयान लेने के लिए पुलिस नदेसर स्थित एक होटल में पहुंची थी. जहां पर नेहा सिंह राठौर का बयान लिया गया है.
नेहा ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. जिसमें लंका थाने के दारोगा राकेश सिंह और एक आरक्षी उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं. नेहा के खिलाफ यह एफआईआर 20 मई 2025 को सुधीर सिंह ने करवाई थी.
Life these days…ज़िंदगी इन दिनों…🌼 pic.twitter.com/rmmvPFVEPn— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) January 23, 2026
लंका थाना इंचार्ज राजकुमार शर्मा का कहना है कि नेहा सिंह राठौर कल वाराणसी में थीं. वह एक होटल में रुकी थीं. जहां पर उनका बयान दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि सुधीर सिंह की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर मामले में विवेचक पिछले दिनों लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंच कर उनको नोटिस दे चुके थे. जिसके बाद वह कल बयान दर्ज करवाने के लिए वाराणसी आई थीं.
एक पांच सितारा होटल में नेहा सिंह का मामले के विवेचक दारोगा राकेश सिंह और एक महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया है. पुलिस इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई शुरू करेगी.
नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर होटल में बयान दर्ज करवाने की तस्वीर शेयर करके लिखा है कि जिंदगी इन दिनों. इसके पहले बुधवार को नेहा को पुलिस ने नोटिस रिसीव करवाया था.
उस वक्त भी नेहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था. फिलहाल नेहा सिंह राठौर पर वाराणसी के अलावा लखनऊ ठन के हजरतगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
