ETV Bharat / state

पहलगाम हमले पर विवादित बयान पर नेहा सिंह राठौर पर शिकंजा, बनारस के होटल में दर्ज करवाया बयान

बनारस के होटल में नेहा सिंह राठौर ने दर्ज करवाया अपना बयान ( ETV Bharat )

वाराणसी: पहलगाम हमले के बाद दिए गए विवादित बयान को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शुक्रवार को वाराणसी पहुंच कर अपना बयान दर्ज करवाया है. नेहा सिंह राठौर का बयान लेने के लिए पुलिस नदेसर स्थित एक होटल में पहुंची थी. जहां पर नेहा सिंह राठौर का बयान लिया गया है. नेहा ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. जिसमें लंका थाने के दारोगा राकेश सिंह और एक आरक्षी उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं. नेहा के खिलाफ यह एफआईआर 20 मई 2025 को सुधीर सिंह ने करवाई थी. लंका थाना इंचार्ज राजकुमार शर्मा का कहना है कि नेहा सिंह राठौर कल वाराणसी में थीं. वह एक होटल में रुकी थीं. जहां पर उनका बयान दर्ज किया गया है.