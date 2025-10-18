ETV Bharat / state

कानपुर कोर्ट में महिला स्टेनो ने छठवीं मंजिल से लगायी छलांग, मौत के बाद परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

नेहा के पिता चकबंदी विभाग में कानूनगो हैं: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि पघाटमपुर के मकनपुर निवासी गोविंद प्रसाद शंखवार की 23 वर्षीय बेटी नेहा शंखवार कानपुर के एक न्यायालय में स्टेनो पद पर काम करती थी. नेहा के पिता कानूनगो चकबंदी है. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग फतेहपुर में है. परिवार में उनकी पत्नी मनोज कुमारी, बेटा भानु प्रताप और बेटी नेहा और निशा है.

कानपुर: शनिवार को कोर्ट परिसर की छठवीं मंजिल से एक महिला स्टेनो ने कूदकर आत्महत्या कर ली. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और अन्य आलाधिकारी पहुंचे. महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पिछले कई दिनों से थी परेशान थी नेहा: नाना जयप्रकाश ने बताया कि उनकी नातिन नेहा पिछले 3 महीने से कानपुर के एक न्यायालय में स्टेनो के पद पर काम कर रही थी. नेहा बर्रा बाईपास स्थित शनिदेव मंदिर के पास किराए पर कमरा लेकर रहती थी. हर रोज की तरह नेहा शनिवार को भी कोर्ट पहुंची थी. दोपहर करीब ढाई बजे नेहा की कोर्ट परिसर की छठवीं मंजिल से छलांग लगा दी.

नाना ने कहा- साथी कर्मचारी प्रताड़ित करते थे: सूचना मिलने पर खुद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता मौके पर पहुंचे. महिला की शिनाख्त नेहा शंखवार के रूप में हुई. नाना जयप्रकाश ने कहा कि नेहा को उसके साथी कर्मचारी प्रताड़ित करते थे. इस कारण वह ज्यादा परेशान रहती थी. सूचना मिलने पर नेहा के पिता और परिवार के अन्य लोग जब उर्सला अस्पताल में बेटी को देखने के लिए पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है.

सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में स्टेनो थी: पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि न्यायालय परिसर कानपुर की युवती ने छठवीं मंजिल से छलांग लगाई थी. उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी. फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गये हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस की जांच में पता चला कि नेहा घाटमपुर की रहने वाली है. वह कानपुर कोर्ट में सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में स्टेनो का काम करती थी. मामले की जांच की जा रही है.

