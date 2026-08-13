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हुनर की ऊंची उड़ान: अलवर की बहू ने घर से ही शुरू किया ज्वेलरी डिजाइन का काम, विदेशों तक पहुंचाया ब्रांड

अलवर की नेहा सचेती ने घर से ही ज्वेलरी बिजनेस से अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट.

अलवर ज्वेलरी डिजाइन
अलवर से विदेशों तक बनी पहचान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 6:37 AM IST

7 Min Read
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अलवर: अक्सर शादी के बाद महिलाओं का हुनर और उनके सपने घरेलू जिम्मेदारियों की चारदीवारी के पीछे कहीं खो जाते हैं. समाज में आज भी यह माना जाता है कि एक महिला या तो अपना घर संजो सकती है या फिर एक सफल बिजनेस चला सकती है, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह बदलते हुए अलवर की नेहा सचेती ने महिला सशक्तिकरण की एक नई और बेहद प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. साल 2009 में गुरुग्राम के आधुनिक माहौल से शादी कर अलवर जैसे छोटे शहर में आईं नेहा ने शुरुआत में अपने परिवार को प्राथमिकता दी और सालों तक अपने पति व ससुर के साथ टैक्स कंसलटेंसी के पारंपरिक काम में हाथ बंटाया.

लेकिन एक पढ़ी-लिखी और हुनरमंद महिला के दिल में खुद की एक अलग पहचान बनाने की तड़प हमेशा जिंदा थी. फैशन और ज्वेलरी डिजाइनिंग के प्रति अपने पुराने लगाव को नेहा ने दबने नहीं दिया. आखिरकार, साल 2017 में उन्होंने अपने परिवार के मजबूत सहयोग से अपने सपनों को एक बार फिर नई उड़ान दी. दिन में परिवार को पूरा समय देने और रात के सन्नाटे में जागकर अपने बिजनेस के लिए नए-नए ज्वेलरी डिजाइन तैयार करने की उनकी इस अनोखी लगन ने कमाल कर दिया. घर के एक छोटे से कोने से शुरू हुआ नेहा सचेती का यह सफर आज कोरोना जैसी भीषण वैश्विक महामारी की चुनौतियों को मात देकर, सोशल मीडिया की डिजिटल ताकत के दम पर न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में बल्कि सात समंदर पार विदेशों तक अपनी खास पहचान बना चुका है.

घर से शुरू किया ज्वेलरी डिजाइन का काम, विदेशों तक पहचान (ETV Bharat Alwar)

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ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नेहा सचेती ने बताया कि वह शादी से पहले गुरुग्राम में रहती थीं. शुरुआत से भी उन्हें फैशन व ज्वेलरी के प्रति लगाव था, जिसके चलते उन्होंने इसी फील्ड में अपने करियर बनाने की सोची. अलवर में उस दौरान फैशन ज्वैलरी डिजाइनर के अवसर ज्यादा नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अपने हुनर को अंदर दबा लिया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी. नेहा ने बताया कि वह पढ़ी लिखी थीं, जिससे उन्होंने अपने ससुर व पति के साथ टैक्स कंसलटेंसी के कार्य में उनका हाथ बंटाया. उन्होंने बताया कि कई सालों तक टैक्स कंसलटेंसी में कार्य करते हुए उन्होंने सोचा कि इस कार्य में उन्हें अपनी पहचान नहीं मिल रही, तो 2017 में उन्होंने अपने परिवार से बात की और अपने विचार उनसे साझा किए.

2017 में घर से शुरू किया कार्य: नेहा सचेती ने बताया कि फैशन व ज्वैलरी की दुनिया में उन्हें शुरुआत से कुछ अलग करने की ललक थी. इसी के चलते 2017 में उन्होंने अपने घर से खुद ज्वेलरी डिजाइन करने की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे उनका यह समय निकलता गया और लोग उनसे जुड़ते गए. नेहा ने बताया कि अलवर में होने वाले एग्जीबिशन में भी उन्होंने अपनी द्वारा तैयार की गई डिजाइन को प्रदर्शित किया, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया. नेहा ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए अलग- अलग डिजाइन लोगों को काफी पसंद आए. इसके बाद वह आगे बढ़ती गई और अलग-अलग तरीकों के उन्होंने डिजाइन तैयार किए। उन्होंने बताया कि आज वह रिंग्स, नेकलेस, एंकलेट्स, हथफूल, ईयरिंग्स सहित अन्य आइटम्स डिज़ाइन करती है.

अलवर ज्वेलरी डिजाइन
अलवर ज्वेलरी बिजनेस (ETV Bharat GFX)

अलवर में बनाई पहचान: नेहा सचेती ने बताया कि अलवर में उन्होंने ट्राइबल ज्वैलरी, अफगानी ज्वेलरी, साउथ इंडियन ज्वेलरी, कोल्हापुरी ज्वेलरी, टेंपल ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी सहित विभिन्न तरह की ज्वेलरी तैयार की. उन्होंने बताया कि इस तरह की ज्वेलरी को उन्होंने ग्राहकों तक पहुंचाई और अलवर में पहचान बनाई. नेहा ने बताया लोगों के बढ़ते विश्वास के बाद उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी को भी डिजाइन करना शुरू किया. नेहा ने बताया कि जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की, तब उनकी चाह पैसा कमाने की नहीं, बल्कि अपनी ज्वेलरी को अलवर के हर घर में पहुंचने की सोच के साथ शुरू की. इसी का उन्हें आज फायदा मिला और लोग आज उनसे जुड़े.

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करोना में सोशल मीडिया का सहारा: नेहा सचेती ने बताया कि 2021 में जब कोरोना महामारी ने पूरे देश को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया, उस दौरान उन्हें भी लगा कि उनका शुरू किया बिजनेस का क्या होगा, लेकिन नेहा के पति ने उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेने का आईडिया दिया, जिसके बाद कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर खुद को मजबूत किया और अपने व्यवसाय को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के दौर में भी उन्हें समर्थन मिला.

डिजाइन तैयार करती नेहा
डिजाइन तैयार करती नेहा (ETV Bharat Alwar)

कई देशों में लोग जुड़े: नेहा सचेती ने बताया कि अलवर जैसे छोटे शहर से जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका यह प्रयास उन्हें विदेशों तक भी पहचान दिलाएगा. उन्होंने बताया कि आज उनकी ज्वेलरी आइटम्स दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात सहित अन्य राज्यों में समेत विदेशों में अमेरिका, कनाडा, यूएई, कतर, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों तक जा रही है. उन्होंने बताया कि विदेश में भी लोग उनकी ज्वेलरी को काफी पसंद कर रहे हैं.

दिन में गृहणी, रात में बिजनेस वुमन: नेहा सचेती ने बताया कि उन्होंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की, तब वह चाहती थी कि अपने परिवार व बिजनेस में किसी तरह का कोई समस्या न हो. इसी के लिए उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया. वह सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अपने ग्रहणी के कर्तव्य को निभाती है और रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक वह अपने बिजनेस पर ध्यान देती हैं. नेहा ने बताया कि इस टाइमिंग के चलते उन्हें अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आसानी होती है. कारण है कि इस समय विदेशों में वह ग्राहकों के सवालों के जवाब आसानी से दे सकती हैं. उन्होंने बताया कि अपने एक छोटे से रूम से वह अपने व्यवसाय को चला रही है.

तैयार ज्वेलरी डिजाइन
तैयार ज्वेलरी डिजाइन (ETV Bharat Alwar)

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ससुर से मिली प्रेरणा: नेहा सचेती ने बताया कि बड़े समय अंतर के बाद फिर से उन्हें ज्वेलरी का काम की शुरुआत करने की प्रेरणा उन्हें अपने ससुर से मिली. उन्होंने बताया कि उनके ससुर से उन्होंने सीखा कि यदि कोई भी काम शुरू करे तो उसे पूरे मन व क्षमता के साथ करें. साथ ही अपने काम को पूजा मानें. नेहा ने बताया कि वह इन बातों को अपने अंदर रखती हैं. उन्होंने अपनी स्थान शुरुआत अपनी छोटी सी सेविंग से की. अपने बिजनेस के लिए उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया.

खुद से है कंपटीशन: नेहा ने बताया कि उनका कंपटीशन किसी व्यक्ति व किसी ब्रांड से नहीं, बल्कि खुद से है. वो समय के साथ खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं, नए-नए डिजाइन को तैयार करती हैं. इसके लिए वह हर तरीके से मार्केट को रीड करती हैं. लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करती हैं. नेहा सचेती ने बताया कि महिलाएं जब घर के काम को अच्छे से कर सकती हैं, तो वह हर क्षेत्र में बेहतर काम कर अपना नाम बन सकती हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को बस खुद में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है.

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डिस्प्ले किए डिज़ाइन (ETV Bharat Alwar)

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